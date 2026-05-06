El Desafío Serra do Candán roza el lleno con 521 inscritos y estrena paso por Portomartín

Vilatuxe se prepara para vivir una nueva edición del Desafío Serra do Candán (DSC) el 6 de junio. Durante la presentación oficial, que contó con la participación de miembros del club GTR Galaico Trail Run y la concejala de Deportes de Lalín, Noelia Seijas, se subrayó el crecimiento exponencial del conocido como Trail de Vilatuxe. El evento, que tendrá su punto neurálgico en la playa fluvial de Pozo do Boi, se ha consolidado como un referente para los amantes de la montaña y la naturaleza.

El director de la carrera, Agustín Crespo, no dudó en calificar el evento como una de las mejores competiciones de Galicia, destacando que su visibilidad a nivel nacional es cada vez mayor. Pese al éxito de convocatoria y la alta demanda de dorsales, la organización ha decidido, de forma consciente, limitar la participación a un máximo de 600 plazas totales. El motivo, según explicó el propio Crespo, responde a un compromiso ético y medioambiental: "Queremos que sexa unha carreira sostible", señaló, priorizando el respeto al entorno natural de la Serra do Candán sobre la masificación que suele acompañar a este tipo de eventos de éxito.

A nivel deportivo, el DSC se consolida como una de las carreras más técnicas de la comunidad gallega. Esta reputación ha servido para atraer a corredores de primer nivel como Xandro Otero o Mari Pombo, entre otros, que garantizan un espectáculo de altura. En cuanto al diseño de los recorridos, se ha optado por la continuidad técnica tras el éxito cosechado en la edición anterior. "Mantemos o trazado invertido do ano pasado porque é moi intuitivo", explicó Crespo, confirmando además que la organización sigue fiel a su tradición de integrar nuevas aldeas de la sierra en la experiencia competitiva; este año, el trazado se estrena pasando por Portomartín, sumando así más valor paisajístico y humano a la prueba.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el Gran Premio de Clubs C.C. Pontiñas y de Ocio Gadis, una iniciativa que busca incentivar la competitividad y el espíritu de equipo. Este premio repartirá incentivos en metálico exclusivamente en la categoría del Trail Longo. Los cinco primeros clasificados de la general, tanto en modalidad masculina como femenina, recibirán trofeos y gratificaciones económicas que alcanzan los 400 euros para los ganadores, descendiendo proporcionalmente hasta los 50 euros para los quintos clasificados. Asimismo, se establece un podio especial para los tres mejores clubes de la competición.

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Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Seijas, puso especial énfasis en el carácter familiar y social de la jornada. Destacó que el DSC ha sabido equilibrar la alta competición con una oferta inclusiva que incluye trazados adaptados a todas las edades y prestaciones: desde el exigente Trail Longo de 33 km y 2.300 m+, pasando por el Trail Medio (20 km) y Curto (14 km), hasta la Andaina y el esperado PequeTrail para los más pequeños. El interés es máximo y las cifras lo avalan: a falta de cerrar definitivamente el proceso de anotación, ya hay 521 inscritos confirmados. Se espera que en los próximos días se agoten las plazas disponibles, con una tendencia al alza especialmente en las anotaciones para el Trail Longo, la auténtica joya de la corona de este desafío en la Serra do Candán.