Reivindicaciones
La CIG organiza mañana una protesta en Lalín por la huelga del metal
redacción
La Confederación Intersindical Galega (CIG) organizará protestas en la comarca dezana por la huelga del metal convocada para toda la provincia. Durante la jornada los piquetes informativos recorrerán los polígonos industriales de la zona para trasladar a los trabajadores la pérdida de derechos que, según la central sindical convocante, se perderán si se aceptan las condiciones de la patronal.
Además, a partir de las 12.30 horas habrá una concentración en la rotonda de Wily, en Lalín, entre las avenida Xosé Cuíña y la calle Ramón Aller. La marcha partirá de las inmediaciones de la casa consistorial.
La CIG convoca huelga una vez que no se produjeron avances en las últimas reuniones con la patronal, que sigue negándose a negociar sobre la limitación del uso de la contratación de fijos discontinuos y las subcontratas. Ademas, alega, pretende poner un tope del dos por ciento en la cláusula de revisión salarial.
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