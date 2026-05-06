Inserción laboral
Cerdedo crea veinte nuevos puestos para desempleados
Redacción
El Concello de Cerdedo Cotobade incorporó a su plantilla de operarios a 20 personas desempleadas a través de la línea 3 del Plan +Provincia 2026 de la Deputación de Pontevedra para reforzar servicios municipales.
El programa cuenta con un presupuesto de 282.958,60 euros, de los que 169.544,44 son financiados por la Deputación y 113.414,16 con fondos municipales.
Los contratos, iniciados el 4 de mayo y con siete meses de duración, permitirán actuar en mantenimiento de infraestructuras, conservación de espacios públicos y mejora de instalaciones. Los operarios realizarán tareas de reparación, limpieza, señalización, electricidad o cantería, entre otras.
Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, destacó que la iniciativa refuerza servicios básicos y facilita la inserción laboral, priorizando colectivos vulnerables.
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