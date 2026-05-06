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Inserción laboral

Cerdedo crea veinte nuevos puestos para desempleados

Operarios del programa, que arrancó este lunes.

Operarios del programa, que arrancó este lunes.

Redacción

Cerdedo Cotobade

El Concello de Cerdedo Cotobade incorporó a su plantilla de operarios a 20 personas desempleadas a través de la línea 3 del Plan +Provincia 2026 de la Deputación de Pontevedra para reforzar servicios municipales.

El programa cuenta con un presupuesto de 282.958,60 euros, de los que 169.544,44 son financiados por la Deputación y 113.414,16 con fondos municipales.

Los contratos, iniciados el 4 de mayo y con siete meses de duración, permitirán actuar en mantenimiento de infraestructuras, conservación de espacios públicos y mejora de instalaciones. Los operarios realizarán tareas de reparación, limpieza, señalización, electricidad o cantería, entre otras.

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Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, destacó que la iniciativa refuerza servicios básicos y facilita la inserción laboral, priorizando colectivos vulnerables.

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