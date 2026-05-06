Centenares de docentes, estudiantes y familias claman en A Estrada y Vila de Cruces por más recursos para la enseñanza pública

Centenares de personas vinculadas al ámbito educativo —docentes, estudiantes, familias y representantes de colectivos sociales— se movilizaron este miércoles en A Estrada y Vila de Cruces para reclamar más recursos para la enseñanza pública y exigir a la Consellería de Educación soluciones «urgentes y reales» ante el deterioro que, denuncian, atraviesan los centros educativos de la zona. Las protestas, convocadas por colectivos educativos, ANPAs y sindicatos, recorrieron las calles de ambos municipios y se sumaron a una jornada de movilizaciones simultáneas celebradas en más de veinte localidades de toda Galicia.

En A Estrada, la manifestación partió de la Praza do Mercado y contó con en torno a 300 personas, siendo una de las más multitudinarias de los últimos años en la villa. un vez reunida, la comitiva recorrió varias calles de la localidad antes de regresar al punto de inicio, donde se dio lectura a un manifiesto. Simultáneamente, en Vila de Cruces, la movilización salió desde el IES Marco do Camballón y concluyó en la Praza do Concello, también con la lectura de un comunicado en defensa de la enseñanza pública. Los participantes reclamaron una educación «de calidad, inclusiva y con recursos suficientes», al tiempo que denunciaron la falta de inversión y planificación por parte de la Administración autonómica.

Entre las principales reivindicaciones planteadas durante las movilizaciones locales figuran la reducción de ratios, el incremento de profesorado y personal de atención a la diversidad, la recuperación de las condiciones laborales previas a los recortes y la mejora de las infraestructuras escolares.

En el caso concreto de A Estrada, la comunidad educativa denunció situaciones de masificación en algunos centros de secundaria y primaria, así como carencias en la atención al alumnado con necesidades específicas. Según explicaron los organizadores, existen centros con una única orientadora para cerca de 500 estudiantes, plazas de personal cuidador sin cubrir y profesorado de apoyo insuficiente. También alertaron sobre los desequilibrios generados tras la supresión de la ESO en el IES Antón Losada Diéguez, una medida que, aseguran, provocó saturación en algunos institutos mientras otros cuentan con aulas semivacías.

En la misma línea iban las reclamaciones en Vila de Cruces. Desde la ANPA del CEIP Nosa Señora da Piedade reclamaron la unificación del centro, la ampliación de las instalaciones y una mejora de las ratios alumnado-profesor. Por su parte, la ANPA Paxariñas del CEIP Cerdeiriñas de Piloño exigió mejoras en las infraestructuras y la cobertura inmediata de las bajas del profesorado. Asimismo, desde la ANPA del IES Marco do Camballón reclamaron una mejora del horario lectivo, más profesorado, refuerzo de las tutorías, reducción de ratios, mayor especialización docente y mejores condiciones para el personal sustituto, además de actuaciones urgentes en infraestructuras y atención a la diversidad.

Los colectivos educativos también pusieron el foco en la situación de los centros rurales, afectados por la baja matrícula y por un sistema de zonificación y transporte escolar que consideran obsoleto. A su juicio, esta situación pone en riesgo la continuidad de colegios del rural y dificulta una distribución equilibrada del alumnado.

Noticias relacionadas

Las organizaciones convocantes insistieron en que las reivindicaciones no responden a problemas aislados, sino a una situación generalizada que afecta al conjunto del sistema educativo público gallego. «No está en juego la situación de un centro concreto, sino el modelo educativo que queremos para Galicia», señalaron durante la lectura de los manifiestos.