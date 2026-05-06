El BNG exige a la Xunta explicaciones por las graves deficiencias en el CEIP de Agolada tras la reforma con fondos europeos

El BNG ha registrado acciones en el Parlamento gallego para exigir explicaciones y actuaciones inmediatas a la Xunta por las deficiencias detectadas en el CEIP Plurilingüe de Agolada tras una reforma financiada con fondos europeos.

La formación recuerda que en 2025 la Xunta anunció una inversión de 631.919 euros, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para rehabilitar el centro. El proyecto incluía mejoras en el aislamiento térmico de fachada y cubierta y la sustitución de ventanas y puertas para incrementar la eficiencia energética.

Según la nota remitida por el BNG, durante la última semana, coincidiendo con episodios de lluvia, se produjeron filtraciones graves que causaron inundaciones en el interior del colegio, con agua sobre instalaciones eléctricas y zonas de tránsito, lo que habría puesto en riesgo la seguridad de alumnado y profesorado.

El grupo sostiene que las incidencias, confirmadas por la comunidad educativa, cuestionan la calidad de las obras y la supervisión de la Consellería de Educación. A través de la diputada dezana Ariadna Fernández, pregunta a la Xunta si el centro reúne condiciones adecuadas para impartir docencia, qué medidas adoptará y en qué plazos.

Además, presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno gallego a actuar de inmediato, evitar nuevas humedades y filtraciones, y detallar con transparencia el presupuesto y los plazos previstos.

«O que está a acontecer en Agolada é inadmisible. Non se pode investir unha importante cantidade de recursos públicos e que, ao pouco tempo, o centro siga presentando problemas desta magnitude», señala Susana Tato, portavoz del BNG de Agolada.

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La formación reclama responsabilidades políticas y técnicas y vincula el caso con la defensa de una enseñanza pública de calidad en el rural, donde Fernández denuncia «unha falta de atención reiterada por parte da Xunta».