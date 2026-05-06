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Billete directo a Chamonix para Lucía Peón

Lucía Peón (dcha.), tercera en la carrera Oh Meu Deus by UTMB.

Lucía Peón (dcha.), tercera en la carrera Oh Meu Deus by UTMB. / Cedida

Á. G.

Lalín

Lucía Peón, integrante de A Galaica, brilló en Portugal al lograr la tercera posición en la carrera Oh Meu Deus by UTMB. Este gran éxito en la distancia de 52 kilómetros le otorga el acceso directo a la modalidad OCC del Ultra-Trail de Mont-Blanc, la cita de trailrunning más prestigiosa del mundo, que tendrá lugar en Chamonix del 24 al 30 de agosto. Por otra parte, el Trail ORIXES celebrado en Mondariz también dejó excelentes resultados para el club. Alberto Villamor se impuso con autoridad al terminar primero en la distancia Maratón, mientras que Bruno Ferradás alcanzó lo más alto del podio al vencer en la prueba de 29 kilómetros.

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