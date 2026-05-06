Arranca el petitorio para el San Paio
La comisión de las Festas do San Paio comienza con el petitorio popular. Instalarán un puesto en la Sala Abanca en el que los vecinos podrán realizar sus donativos. Se habilitará todos los miércoles y sábados a partir de hoy y hasta las fiestas, en horario de 10.30 a 13.00 horas. También pueden hacer los donativos en la cuenta ES3420 80 5031 2030 4006 3616
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