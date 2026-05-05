La Xunta transfiere al Concello la carretera provincial EP-6517

El Consello da Xunta aprobó el decreto que autoriza la transferencia al Concello de Silleda de la carretera provincial EP-6517. Esta vía, que discurre entre la calle Chousa Nova y la rotonda del instituto, tiene carácter urbano y una longitud de 228 metros. Con el cambio de titularidad, acordado en su día con la Diputación de Pontevedra, el ayuntamiento asumirá la competencia para actuar en este tramo, así como su conservación y mantenimiento. La medida será efectiva al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.