Danza
Scene Ballet firma un resultado histórico en el Nacional de Cartagena
La escuela de baile de Lalín logra 12 pases directos al certamen europeo de la CND, incluyendo cuatro disciplinas en nivel avanzado
La escuela de danza Scene Ballet de Lalín ha logrado un hito histórico en el panorama artístico al consolidarse como pionera en la clasificación para el certamen europeo de la CND (Confederación Nacional de Danza). El prestigio de este concurso radica en su rigurosa estructura de niveles: desde el amateur hasta el nivel profesional, el más exigente de todos. En este contexto, Scene Ballet no solo ha competido, sino que ha redefinido sus límites al alcanzar 12 pases directos al Europeo. Lo más destacable es que 4 de estos pases se obtuvieron en nivel avanzado y en cuatro disciplinas distintas: contemporáneo, jazz, clásico y danza urbana, situando a la escuela como un referente de versatilidad técnica.
Este éxito posiciona a la escuela lalinense a la vanguardia, siendo de las pocas en lograr que el jurado reclasificara sus coreografías hacia niveles de máxima exigencia. A esta hazaña se sumó la reclasificación a nivel pre-profesional del grupo veterano en danza contemporánea, un reconocimiento que avala la madurez y el talento del centro. El balance final es impresionante: de 20 coreografías presentadas, 16 obtuvieron la medalla de oro, lo que supone un 80% de primeros puestos. Más allá de las cifras, el triunfo reside en que la escuela representará a Lalín en Europa en las cuatro modalidades, demostrando una calidad docente excepcional. Scene Ballet reafirma así su orgullo por impartir una formación profesional diversa, sólida y de élite en todos sus estilos.
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