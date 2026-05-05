De récord en récord: la vaca que pulverizó la barrera de los 10.000 euros

La Central Agropecuaria de Galicia volvió a escribir este martes una página destacada en la historia de sus cotizaciones. Por tercera vez en lo que va de año y por segunda semana consecutiva, el mercado de Silleda registró el mayor precio pagado por una vaca: 10.393 euros por una hembra de raza rubia gallega, nacida en septiembre de 2014 y procedente de una explotación de Chantada.

El animal, propiedad de Emilio López, fue adquirido por el operador Ganados Caquelo, de Ames (A Coruña), en una sesión que confirma el extraordinario momento que atraviesan los ejemplares de mayor calidad dentro de la categoría de vacuno mayor. La marca supera con claridad el récord fijado siete días antes, cuando otra vaca había alcanzado los 8.405 euros. La diferencia, de casi 2.000 euros (1.988), sitúa la nueva referencia por encima de la barrera psicológica de los 10.000 euros y muy cerca del techo absoluto de la Central.

Ese récord general continúa en manos de un buey mestizo vendido el 8 de octubre de 2024 por 10.498 euros. La rubia gallega subastada este martes se quedó a solo 105 euros de igualarlo y pasa, además, a ocupar el cuarto puesto entre los ejemplares de vacuno mayor con mayor cotización histórica en Silleda. Por delante figuran únicamente tres bueyes: el citado récord de 10.498 euros y otros dos remates de 10.469 y 10.461 euros.

Más allá de la cifra excepcional, la sesión dejó una asistencia de vacuno algo inferior a la de la semana anterior. Entre terneros de recría, vacuno mayor, terneros carniceros y pasteros entraron este martes 1.213 animales, frente a los 1.231 del 28 de abril. La bajada fue moderada —18 cabezas menos— y también se trasladó, aunque de forma más contenida, a las adjudicaciones: 1.157 animales vendidos frente a los 1.163 de la cita previa.

Cotizaciones agropecuarias 05/05/2026 / R. V.

Cotizaciones agropecuarias 05/05/2026 / R. V.

Repuntan los terneros pasteros

En los precios medios tampoco hubo un comportamiento uniforme. La recría se movió a la baja, con una media de 652 euros por animal adjudicado frente a los 678,44 euros de la semana anterior. También retrocedieron los terneros carniceros, desde 1.633,59 hasta 1.582,97 euros, y el vacuno mayor, aunque de forma testimonial: 2.583,02 euros de media, frente a 2.598,55. En cambio, los pasteros repuntaron hasta los 1.190,10 euros, mejorando los 1.137,22 euros del martes anterior.

La facturación total del vacuno subastado alcanzó este martes los 1.552.179 euros, sumando las operaciones de recría, vacuno mayor, terneros carniceros y pasteros. La cifra quedó ligeramente por debajo de la registrada el martes anterior, cuando el volumen conjunto ascendió a 1.565.527 euros. La diferencia fue de 13.348 euros menos, un descenso del 0,85%, pese a que el vacuno mayor elevó su facturación de 763.974 a 792.986 euros gracias, entre otros factores, al remate récord de la vaca de Chantada.

Porque ese fue el dato que marcó la jornada. La rubia gallega procedente de tierras lucenses no solo pulverizó la marca de la semana pasada, sino que acercó por primera vez a una hembra al nivel de los mejores bueyes vendidos en la Central. Su venta confirma el peso de la raza rubia gallega y el tirón de las piezas excepcionales.

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Mesas de precios

En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones. Los lechones volvieron a bajar tres euros por unidad, hasta los 62 euros en los procedentes de una única explotación y 57 euros en los de varias procedencias. El huevo se mantuvo sin cambios, al igual que las gallinas de desvieje, mientras que el conejo continúa en 2,4 euros/kilo en la referencia de LonCun.