El Proxecto Abeirar impulsa la educación en igualdad en 700 escolares de Primaria en Lalín

El Proxecto Abeirar avanza estos días en los centros educativos públicos de Lalín con nuevas sesiones dirigidas al alumnado de Educación Primaria. La iniciativa, impulsada por el Concello a través de la Oficina de Igualdade y financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, forma parte de la programación municipal de educación en igualdad y prevención de las violencias durante el curso 2025/2026.

El programa comenzó el pasado 13 de octubre y se prolongará hasta junio, con actividades en los cinco colegios públicos del municipio. Estos días las sesiones se están desarrollando en el CEIP Xesús Golmar, donde están previstas los días 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 18 de mayo. Posteriormente, el calendario continuará en el CEIP Manuel Rivero, el CEIP Varela Buxán de Cercio, el CEIP Xoaquín Loriga de Prado y el CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe.

El Proxecto Abeirar nace tras la buena acogida del programa Proxecto de Bo Rollo y tiene como finalidad ofrecer una educación sexual integral adaptada a la edad y al desarrollo del alumnado. Sus contenidos abordan cuestiones como el autoconocimiento del cuerpo, la gestión de las emociones, la autoestima, el buen trato, la responsabilidad afectiva, la diversidad y las relaciones igualitarias.

La propuesta está dirigida a escolares de 1º a 5º de Primaria y llegará a más de 700 menores. Cada grupo clase participa en tres sesiones, organizadas en dos turnos diarios de 100 minutos cada uno. El objetivo es crear espacios seguros en los que las niñas y los niños puedan expresar dudas e inquietudes con libertad, siempre desde una perspectiva amplia, respetuosa e igualitaria.

El calendario previsto para mayo y junio incluye sesiones en el CEIP Manuel Rivero los días 15, 19 y 27 de mayo; en el CEIP Varela Buxán los días 25 y 26 de mayo y 1 y 2 de junio; en el CEIP Xoaquín Loriga los días 11, 17 y 18 de junio; y en el CEIP Vicente Arias de la Maza los días 19, 20 y 21 de mayo y 15, 16 y 17 de junio.

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Con este proyecto, el Concello de Lalín refuerza su apuesta por la educación en igualdad desde las primeras etapas escolares. La iniciativa busca implicar al conjunto de la comunidad educativa en la construcción de entornos de aprendizaje más seguros, respetuosos y libres de violencias, contribuyendo al desarrollo personal y social de las nuevas generaciones.