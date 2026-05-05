El PP de Rodeiro cifra en 90.000 euros las facturas pendientes del año pasado

El gobierno de Rodeiro destacó la buena salud financiera de la administración local. Las cuentas reflejan un remanente de tesorería de 586.000 euros y deuda cero, datos con los que el ejecutivo de José Luis Camiñas asegura que el municipio atraviesa una de sus mejores situaciones económicas de los últimos años.

Desde el gobierno local se subrayó en el pleno del lunes que esta cifra adquiere especial relevancia después de que en ejercicios anteriores el Concello tuviese que hacer frente al pago de facturas pendientes procedentes de etapas anteriores. En este contexto, el ejecutivo rechazó las críticas vertidas por la portavoz del Partido Popular, Cati Somoza, quien había afirmado públicamente que el Concello había agotado sus remanentes y que existían más de 300.000 euros en facturas sin pagar al cierre del ejercicio. El pleno abordó también un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 89.665 euros, correspondiente a facturas que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto de 2025. Para el gobierno municipal, esta cifra desmonta las acusaciones de la oposición y acredita que el volumen real de obligaciones pendientes está muy por debajo de lo señalado por el PP. Pero este discurso no convenció a los populares. Somoza incidió en que se pasó en 2024 de una capacidad de financiación de 810.000 euros a una negativa de 762.000 euros el año pasado. Mantuvo que el bipartito gastó medio millón de remanentes dentro de un contexto de incremento de la recaudación por el alza del recibo del IBI, con 200.000 euros a mayores, y que cerró el año con facturas pendientes por 300.000. La popular aseguró que a día de hoy los compromisos con proveedores insatisfechos ascienden a 90.000 euros. Para su portavoz es inaudito que un taller espere 17 meses para cobrar un pago de 40 euros, un supermercado siete meses por una factura de 40 euros o que estén pendientes 120 euros de vino de un magosto municipal de noviembre de 2024.

Cati Somoza cuestionó que el teniente de alcalde Alberte Lamazares hable de recuperación de las ayudas a la natalidad cuando lo que hizo Camiñas fue entregar unas cestas de bienvenida a los recién nacidos, suministro que se gestionó con un reparo de Intervención.

El ejecutivo recordó, además, que en julio de 2024 el propio pleno aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 140.000 euros por facturas de transporte de zahorra, con el voto favorable del PP, lo que evidencia la existencia de pagos pendientes heredados de etapas anteriores.

La sesión plenaria también trató cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones. El PP presentó una moción sobre la cobertura de fibra óptica en el municipio, que fue enmendada por el grupo de gobierno, integrado por PSOE y Unidade por Rodeiro. La enmienda aprobada sostiene que la extensión de la fibra ya está comprometida, por lo que el Concello considera prioritario exigir a las empresas adjudicatarias el cumplimiento efectivo del despliegue hasta alcanzar el 100% del territorio.

En materia de cobertura 5G, el gobierno municipal puso en valor la instalación de dos torres durante el actual mandato. Al mismo tiempo, recordó que existía un convenio previo con la AMTEGA para instalar cinco infraestructuras, pero que la falta de terrenos y accesos en etapas anteriores impidió completar el proyecto, provocando la pérdida de tres torres previstas.

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Las ubicaciones pendientes se sitúan en Cristimil, Pedroso y Val de Camba. El Concello asegura que ya trasladó a la AMTEGA la necesidad de retomar estas actuaciones para garantizar una cobertura completa en todo el municipio. El gobierno local reiteró finalmente su compromiso con la transparencia, la responsabilidad económica y la mejora de los servicios públicos.