La plaza de la Farola de A Estrada afronta los últimos preparativos para su inauguración

La plaza de la Farola se prepara para dos intensas semanas de trabajo con vistas al 17 de mayo, día de la Festa do Salmón, cuando está prevista su inauguración tras las obras de peatonalización de toda esta zona. Fue en el mes de octubre del año pasado cuando dieron comienzo unos trabajos que han copado uno de los puntos centrales del casco urbano estradense. A estas alturas y con plazo de entrega marcado, ya solo quedan los últimos pero también importantes flecos para su apertura.

La firma estradense Terca comenzó a realizar la instalación de las nuevas farolas que poblarán la plaza y sus calles anexas. En concreto, serán 22 las farolas ornamentales que se van a colocar. De ellas, siete son luces de suelo: cuatro en el círculo central de la plaza y tres para delimitar la línea que separa la plaza del vial por el que circulan los vehículos. El resto son farolas de pie, con dos tamaños. Se colocarán en la plaza pero también en zonas anexas como la isleta de los caballos, la rúa San Paio o la calle Marqués de la Vega y Armijo.

Instalación de las nuevas farolas en toda la zona. / L.D.

En el capítulo de luces queda sin embargo pendiente la más importante, la Farola. Está previsto que la emblemática silueta regrese a la villa a finales de esta semana o comienzos de la que viene. Lo hará con una imagen rejuvenecida. En su retirada quedó parente que era necesario realizarle una puesta a punto, ya que el paso de los años había causado daños en muchos de sus elementos. Para ello, fue enviada a una empresa especializada en este tipo de restauraciones. A estas alturas ya está lista y en proceso para realizar el camino de vuelta a su plaza. La base de piedra para ella ya está preparada, también tras un buen lavado de cara.

También se están llevando a cabo trabajos para crear las nuevas jardineras. Se trata de estructuras de obra de grandes dimensiones, con piezas que hubo que ir descargando en grúas desde el camión. Estas jardineras ya se pueden ver en el entronque de la plaza peatonal con la carretera -creando una especie de valla- y también en la isleta de los caballos, - en este caso con forma triangular-. En esta zona también está pendiente de volver a instalar la estatua de Villaverde, que durante los meses de obra ha descansado en el recinto ferial de Guimarei.

Espacio para zona verde en la isleta de los caballos. / L.D.

De nuevo en la plaza, se estaban realizando trabajos preparativos en la zona donde se va a colocar la fuente. Según informaron en su día desde el gobierno local, se trata de la misma fuente que durante muchos años lució en el centro de la zona de setos de los jardines municipales. Estará rodeada en su nuevo emplazamiento de otra zona verde.

Los últimos trabajos también contemplan la finalización del empedrado de la plaza, quedando solo pendiente de rematar una zona delante de la Farmacia Fenollera.

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Preparativos con público en la zona de la fuente. / L.D.

A pesar de las previsiones de mal tiempo para los próximos días se aguarda que la plaza esté lista para la fecha marcada, con la orquesta París de Noia como invitada. En todo caso, solo podrían quedar algunos "flecos" que se rematarían en los días siguientes.