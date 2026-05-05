La Peña Celtista Doutor Cota organiza un encuentro que reunirá a aficionados del Celta de toda Galicia en A Estrada

A Estrada se prepara para acoger los días 29 y 30 de mayo la Romaría Celtista, en la que participarán peñas celtistas de toda Galicia. Este año estará organizada por la agrupación estradense Peña Celtista Doutor Cota. Este evento forma parte de la programación de la Carpa do Salmón y consolida A Estrada como punto de encuentro del celtismo.

La romería reunirá a las principales peñas celtistas gallegas, con el objetivo de fomentar la unión entre aficionados y promover una afición sana y deportiva. El evento comenzará el viernes 29 con la inauguración de la exposición de camisetas originales y firmadas por jugadores históricos del Celta de Vigo. Posteriormente, se realizará una quedada en la Porta do Sol para llevar a cabo un "pasabares", acompañados de la música de "7 Ferrados".

El sábado, a las 11:00 horas, se presentará el libro "Un equipo para un país. O Celta e a galeguidade", de Xavier Sánchez Pazos, dentro del proyecto Río1923, en homenaje a la historia y la cultura del deporte gallego. Tras la sesión vermú, ya en la Praza da Constitución, se inaugurará la romaría y dará comienzo la comida de confraternidad entre peñas y público asistente. El evento está abierto a todos los aficionados, sin necesidad de pertenecer a ninguna peña para participar. Las entradas para acceder a la comida, con un precio de 40 euros para adultos y 20 para niños y niñas de entre 3 y 11 años, ya se pueden adquirir en diversos puntos de venta: en A Estrada, en "Gran Sol", "A Riala" y "As 3 Portiñas"; en Lalín, en "Fogar de Asorey"; en A Illa de Arousa, en "Os Barrales"; en Vigo, en "FdP" y "Movie"; y en Santiago de Compostela, en "Merlego".

El evento incluye actividades para todas las edades, desde juegos e hinchables para niños hasta campeonatos de futbolín entre peñas y conciertos que se celebrarán la tarde-noche del sábado a partir de las 20:00 horas, con las actuaciones de Ruxe Ruxe, Sun Iou, Marela y Duendeneta.

El evento, de carácter anual, está organizado cada año por una de los colectivos celestes de Galicia, y el relevo se decide en las propias quedadas. Así fue como la Peña Celtista Doutor Cota asumió la organización de la romaría de este año en A Estrada, recogiendo el "bastón de mando" de la Peña Celtista Allariz Celeste. El colectivo estradense aún no ha querido desvelar el nombre de la peña organizadora del próximo año. Tampoco confirmaron nombres de jugadores, exjugadores o miembros de la directiva del club celeste que puedan asistir, aunque aseguraron que habrá alguna presencia destacada.

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La organización agradece la colaboración de comercios locales y empresas privadas, así como el apoyo de la Federación de Peñas Celtistas. Según datos de ediciones anteriores, se espera una asistencia superior a las 200 personas.