El paro desciende en Deza y Tabeirós en 39 personas en abril y acumula dos meses favorables

El paro descendió durante el pasado mes de abril en las comarcas, al pasar de 2.234 a 2.195 personas desempleadas, lo que supone 39 parados menos que los contabilizados al cierre del primer trimestre, cuando se habían restado 86. La bajada equivale a una reducción aproximada cerca de dos puntos porcentuales. El comportamiento fue favorable en la mayoría de los concellos. En Deza, bajó en 34 personas, hasta situarse en 1.345 parados. Los mayores descensos se registraron en Silleda, con 19 desempleados menos, seguido de Lalín, con una decena menos, Vila de Cruces, que restó ocho, y Rodeiro, con seis menos. En cambio, el paro aumentó en Agolada, con ocho desocupados a mayores, y en Dozón, con uno más.

En la comarca vecina, la reducción fue más moderada, con cinco menos. A Estrada pasó de 726 a 724 desempleados, mientras que Forcarei bajó de 85 a 83 y Cerdedo de 44 a 43. Por edades, la mayor parte del paro sigue concentrándose entre los mayores de 25 años, con 2.110, frente a 85 menores de 25. En cuanto a la diferencia entre sexos, las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas desempleadas. En total, hay 1.307 mujeres paradas, frente a 888 hombres, lo que supone que ellas representan cerca del 60% del desempleo registrado. La brecha es especialmente clara entre los mayores de 25 años, donde figuran 1.267 mujeres frente a 843 hombres

Por sectores, la evolución estuvo marcada por el comportamiento de los servicios, que concentraron prácticamente toda la mejora del mes. Este segmento pasó de 1.487 a 1.446 desempleados, con 41 menos, y volvió a confirmar su peso determinante en el mercado laboral comarcal, ya que reúne cerca de dos de cada tres personas en paro. También mejoró la construcción, que redujo sus cifras de 146 a 140 parados, con 6 menos, y el sector primario, que bajó ligeramente de 111 a 109, con 2 menos. En cambio, el sector secundario empeoró de forma moderada, al pasar de 296 a 299 desempleados, mientras que el colectivo de personas sin empleo anterior aumentó de 194 a 201.

En Deza, el desempleo por sectores se contuvo de 1.379 a 1.345 personas, con 34 menos. El descenso se apoyó sobre todo en los servicios, que pasaron de 879 a 845 parados, es decir, 34 menos. También retrocedieron el sector primario y la construcción, ambos con dos menos, mientras que el secundario sumó 1 parado más y el grupo sin empleo anterior aumentó en tres. En lo que respecta a Tabeirós-Terra de Montes, el recorte fue mucho más limitado, con cinco parados menos, al pasar de 855 a 850 desempleados. Los servicios bajaron de 608 a 601, con 7 menos, y la construcción descendió de 61 a 57, con 4 menos. Por el contrario, el sector secundario subió de 85 a 87, y el colectivo sin empleo anterior aumentó de 62 a 66. El sector primario se mantuvo estable, con 39 parados.

En Lalín el descenso se repartió entre el sector secundario, con 6 menos; los servicios, con 5 menos; y la construcción, con uno menos. El sector primario se mantuvo en 35 parados, mientras que el grupo sin empleo anterior subió de 96 a 98.

La mejora en Silleda se concentró claramente en los servicios, que bajaron de 192 a 169 desempleados, con 23 menos. También descendieron el sector primario, de 16 a 14, y el colectivo sin empleo anterior, de 17 a 16. En sentido contrario, aumentaron el sector secundario, de 29 a 34, y la construcción, de nueve a once.

En Vila de Cruces los servicios bajaron de 94 a 88, con 6 menos, la construcción pasó de ocho a seis, y el sector secundario de 21 a 20. El primario se mantuvo en nueve demandantes, mientras que el grupo sin empleo anterior subió de nueve a una decena.

La contención en Rodeiro se atribuye casi en exclusiva de los servicios, que pasaron de 40 a 35 parados, con 5 menos, y de la construcción, que descendió de tres a dos. El resto de sectores permaneció sin cambios. El incremento del desempleo en Agolada se debió al avance de los servicios, que pasaron de 47 a 52 parados, del sector secundario, que subió de ocho a nueve, y del colectivo sin empleo anterior, que creció de cinco a siete. El sector primario y la construcción no registraron variaciones y en Dozón el aumento se produjo en el sector secundario, que pasó de uno a 3 tres, mientras que el colectivo sin empleo anterior bajó de 3 a 2. El primario, la construcción y los servicios permanecieron estables.

En A Estrada los servicios bajaron de 529 a 525, la construcción de 47 a 43 y el sector primario de 31 a 30. Sin embargo, el secundario subió de 68 a 71, y el grupo sin empleo anterior aumentó de 51 a 55. Los servicios bajaron de 49 a 47, y el sector secundario de 15 a 14. El primario aumentó de seis a siete, mientras que la construcción y el colectivo sin empleo anterior se mantuvieron sin cambios en Forcarei. Y en Cerdedo la única variación se produjo en los servicios, que pasaron de 30 a 29 desempleados. El resto de sectores permaneció estable.

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Creación de empresas

Por otro lado, en abril se crearon una docena de empresas en las comarcas. El Boletín Oficial del Registro Mercantil inscribió seis en Lalín, tres en Silleda, una en Agolada y dos en A Estrada. En el resto de los concellos no se produjeron altas.