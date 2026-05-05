Fondos de inversión extranjeros rehabilitarán viviendas en A Estrada para su posterior oferta en el mercado inmobiliario

El Concello de A Estrada acogió la presentación de una iniciativa privada impulsada por la empresa Retorno Galicia Capital y Revive Patrimonio Capital, con oficinas en Vigo y próximamente en Santiago de Compostela y A Coruña, que busca impulsar la rehabilitación de viviendas en desuso y, tras su venta o puesta en alquiler, promover la fijación de población en el municipio.

El proyecto fue presentado por Juan Carlos Castro, fundador y CEO de la iniciativa, quien explicó que esta surge de la «combinación de novas fórmulas de financiación, como a «tokenización», e a necesidade de dar resposta ó problema da despoboación en Galicia».

El modelo de actuación contempla diferentes opciones para los futuros inquilinos, como el alquiler con opción a compra, la venta directa o, en casos puntuales, el uso turístico cuando las características del inmueble y del municipio lo permitan, como en zonas vinculadas a rutas como el Camino de Santiago, pusieron de ejemplo. Además, anunció que el proyecto contempla la adquisición y rehabilitación de unas 1.500 viviendas en toda Galicia en el plazo de cinco años. En A Estrada, concretamente, confirmó que cuentan ya con 12 inmuebles con compromiso de venta por parte de los propietarios para su posterior rehabilitación y puesta a disposición del mercado.

Durante la rueda de prensa, y en representación del Concello de A Estrada, la concejala Amalia Goldar destacó el interés de la administración municipal por apoyar y dar visibilidad a proyectos que contribuyan al desarrollo del territorio, especialmente en ámbitos clave como el acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación. En este sentido, subrayaron que el consistorio actúa únicamente como plataforma de difusión, sin participación directa en la iniciativa. «O obxectivo é que os veciños e veciñas coñezan este proxecto e poidan valorar si lles interesa, xa que pode supoñer unha oportunidade para dinamizar o municipio», señaló en la presentación y también destacó la importancia de «atraer inversión e xerar novas oportunidades no entorno rural».

Según informaron, la adquisición de viviendas se realizará con 49% de fondos de inversiones privados y un 51% de inversiones de particulares, a ser posible de los propios vecinos del ayuntamiento, que pueden ir desde los 500 o 1.000 euros en adelante, a cambio de un beneficio proporcional. En cuanto a los fondos de inversión, Juan Carlos Castro, aseguró que cuentan ya con capital «potente procedente de Francia e Austria» y que están trabajando también en países como Rumanía, Bélgica o Portugal.

Desde Retorna Galicia Capital abren la puerta incluso a que propietarios de inmuebles en desuso o abandono las ofrezcan para que formen parte de su «cartera» e incluirlas así en el proyecto.

Desde la empresa explicaron que el modelo financiero prevé una fase inicial de alquiler para garantizar el retorno de la inversión a los inversores, facilitando posteriormente la adquisición de las viviendas por parte de los ocupantes. Asimismo, se destacó la transparencia en la fijación de precios, que incluirán el coste de adquisición, la rehabilitación y un margen razonable, con el objetivo de «mantener valores accesibles dentro do mercado».

Alcance del plan

El plan tiene un alcance ambicioso y destacaron que, el mismo, implicará además la generación de empleo en sectores como la construcción, la fontanería, la electricidad o el interiorismo «xa que en cada vivenda prevese a realización de 16 acordos distintos para completar a posta a punto da vivenda», aclaró Juan Carlos Castro.

Otro de los retos que aborda el proyecto es la gestión de viviendas con múltiples propietarios o en situación de abandono. Para ello, la entidad cuenta con equipos legales especializados que trabajarán en la negociación, regularización y resolución de herencias complejas, priorizando siempre el acuerdo entre las partes.

En el ámbito de la sostenibilidad, todas las viviendas incorporarán sistemas de autoconsumo energético mediante instalaciones fotovoltaicas «que permitan reducir os custos enerxéticos e xerar ingresos adicionais para os usuarios a través do aproveitamento de excedentes de esa propia enerxía».

Por último, Juan Carlos Castro, define el proyecto integral que combina «a recuperación do parque inmobiliario, a dinamización económica, a sostenibilidad enerxética e a fixación da poboación, co obxetivo de contribuir a revitalización do territorio de forma equilibrada e sostible».