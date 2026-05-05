El Concello de Silleda amplía la traída municipal de agua en Chapa con las obras del camino a la iglesia

El Concello de Silleda inició este lunes en la parroquia de Chapa las obras de mejora del camino de acceso a la iglesia hasta la N-525, una actuación incluida en el plan de intervenciones en vías municipales del rural financiadas con cargo al Plan Máis Provincia de la Deputación de Pontevedra.

Los trabajos, adjudicados a Construcciones Taboada y Ramos, se centran en el arranque de la pista de acceso al templo, en el punto de conexión con la carretera nacional. Según el Concello, la zona registraba problemas importantes de escorrentía de aguas, con afecciones a viviendas próximas y al propio vial.

Comienzo de los trabajos. / Cedida

La intervención prevé la instalación de un sistema de drenaje central y una embocadura ampliada en la N-525 para mejorar la canalización de las aguas superficiales y evitar nuevas incidencias en el entorno.

El Concello aprovechará esta obra para dotar al lugar de la traída municipal de agua, una actuación que se llevará a cabo con medios propios municipales. La alcaldesa y responsable de Obras, Paula Fernández, supervisó el inicio de los trabajos tras mantener la pasada semana una reunión con la vecindad de la zona.

Fernández señaló que la intervención «permite resolver dúas necesidades importantes nun mesmo ámbito: por unha banda, mellorar a seguridade e o estado do camiño, solucionando un problema de escorrentías que afectaba á veciñanza; e, por outra, avanzar na extensión da traída municipal de auga, un servizo básico e moi demandado». También indicó que el gobierno local trabaja «cunha planificación ordenada dos recursos, aproveitando cada actuación para dar resposta ás necesidades reais dos núcleos rurais e mellorar a calidade de vida da veciñanza».

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La obra de Chapa forma parte de un paquete de mejoras en caminos municipales de Sestelo, O Castro, Moalde, Laro y Chapa, con una inversión próxima a los 100.000 euros. El proyecto incluye mejoras de la capa de rodadura, fresado de entronques, drenajes, cunetas transitables e instalación de tuberías en puntos concretos.