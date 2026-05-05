El Concello de Cerdedo Cotobade lanza «Aprendo a nadar»
Ciento treinta y un escolares de primaria participan en el programa municipal para mejorar su autonomía en el agua y fomentar la actividad física como base de una vida saludable.
El Concello de Cerdedo Cotobade impulsa una nueva edición del programa «Aprendo a nadar», en el que participan 131 escolares de educación primaria, con el objetivo de mejorar su autonomía en el agua y fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
La iniciativa, desarrollada durante los meses de abril y mayo, surge tras detectar, en coordinación con los centros educativos, que una parte significativa del alumnado finaliza la primaria sin saber nadar de forma autónoma. Para corregir esta situación, los alumnos —de primero a sexto curso— acceden a cuatro sesiones formativas en la piscina de la Fundación Náutico.
Desde el Concello subrayan que la natación constituye una habilidad básica en un entorno con abundantes recursos naturales, como las playas fluviales, ya que permite a los más jóvenes disfrutar del medio con mayor seguridad. Además, destacan su valor como disciplina deportiva completa, al contribuir al desarrollo físico, mejorar la resistencia, la capacidad respiratoria y la coordinación.
El programa también busca facilitar el acceso a nuevas prácticas deportivas y reforzar la actividad física como base de una vida saludable. El alcalde, Jorge Cubela, saluda a los participantes antes de su traslado a las instalaciones y pone en valor una iniciativa que combina educación, deporte y seguridad, dentro de la apuesta municipal por el bienestar y la igualdad de oportunidades.
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