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Arte, literatura y teatro protagonizan la Semana Cultural del 40 aniversario de Vista Alegre en mayo de 2026

El programa cultural, que se desarrollará del 11 al 15 de mayo de 2026, incluirá un homenaje a la figura de Begoña Caamaño en el Día das Letras Galegas.

Una de las demostraciones de la reciente Semana Gastronómica de Vista Alegre.

Una de las demostraciones de la reciente Semana Gastronómica de Vista Alegre. / Bernabé / Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

La Asociación Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, conmemorará su cuadragésimo aniversario con una Semana Cultural que se celebrará del lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2026. La programación, abierta al público, reunirá arte, literatura, música, teatro, juegos infantiles y reconocimiento vecinal. La cita arrancará el lunes a las 20.00 horas con la inauguración de la exposición Dezarte, en la que participarán 27 artistas de la comarca.

El martes 12, a partir de las 20.00 horas, se presentará el libro Niño de barro y su metamorfosis, del autor Esteban J. Gimenez. A continuación, a las 20.45 horas, actuará el cuarteto de clarinetes de la Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira. El miércoles será el turno de Enredos Teatro, que pondrá en escena la obra As ladroas somos xente honrada, con la colaboración de Amorodio Teatro.

La jornada del jueves se dedicará al Día das Letras Galegas 2026, centrado en la figura de Begoña Caamaño. Xosé Manuel Lobato ofrecerá una conferencia a las 20.00 horas y, después, actuará el grupo Lume na Lareira. Durante toda la semana permanecerá abierta una exposición sobre la vida y la obra de Caamaño.

El viernes 15 de mayo la programación se trasladará a la Praza da Feira, donde a las 17.00 horas habrá juegos infantiles con Skandal Eventos e hinchables; en caso de lluvia, la actividad será en el polideportivo. A las 20.00 horas tendrá lugar el nombramiento de Dolores Sangiao Cacheiro como socia de honor, seguido de una actuación especial de Manoele de Felisa. La semana concluirá con un ágape de convivencia.

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La programación está organizada por Vista Alegre en colaboración con el Concello de Silleda, la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra.

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