Agolada renombra la Avenida do Iryda como Xosé Vázquez Pintor

El Concello de Agolada comunica que, tras completar los trámites y recibir la conformidad del INE, la vía conocida hasta ahora como Avenida do Iryda pasa a denominarse Rúa Xosé Vázquez Pintor desde el 1 de mayo de 2026. La medida se adopta en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley de Memoria Democrática, que obligan a retirar símbolos y nombres franquistas de edificios y espacios públicos. El cambio había sido aprobado inicialmente en 2024 y de forma definitiva en 2025.