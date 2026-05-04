Salida de vía en la PO-533 en Lalín de Arriba sin heridos

Un accidente de tráfico registrado a las 9.15 horas de este lunes en la carretera PO-533 protagonizado por un turismo se ha saldado con daños materiales y sin que se produjeran heridos de gravedad. El incidente consistió en una salida de vía a la altura de la fuente de Lalín de Arriba, lo que movilizó de inmediato a los servicios de seguridad tras recibir el aviso a través del 112 Galicia.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de Emerxencias Lalín y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que aseguraron la zona y regularon la circulación. Los operarios de emergencias centraron sus esfuerzos en la limpieza de la calzada para eliminar los restos del accidente y garantizar la seguridad del resto de conductores que transitaban por este vial que conecta Lalín con el alto do Faro.