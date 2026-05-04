Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ CRÓNICA Celta-ElcheHeredar en GaliciaAVE Vigo–MadridDía de la MadreLucha de JustineJavier PiñeiroEDITORIAL
instagramlinkedin

O éxito de Darlle Bolo no Teatro Principal abre portas a novas salas e formatos

Tras a boa acollida de 'O Bosque Animado' o colectivo traballa agora no espectáculo 'Intres', de danza

Imaxe da función realizada este sábado.

Imaxe da función realizada este sábado. / Cedida

Nerea Couceiro

A Estrada

O proxecto artístico Darlle Bolo presentouse por primeira vez nun auditorio este sábado no Teatro Principal, onde logrou encher as 60 prazas dispoñibles e confirmar a boa acollida dunha proposta que non deixa de medrar. Tras dous anos de traxectoria, a iniciativa impulsada por un grupo de creadores estradenses comeza a consolidarse, collendo forma e ampliando os seus límites iniciais.

O que comezou como unha proposta inspirada en formatos audiovisuais como o Tiny Desk da canle NPR Music evolucionou cara a unha experiencia escénica que integra música, imaxe e outras disciplinas artísticas. Na súa orixe, Darlle Bolo presentouse como unha serie de vídeos musicais coidados tanto no son como na estética, coa intención de documentar e visibilizar o talento local.

A primeira entrega, publicada en febreiro de 2024, amosaba a interpretación de temas como Coming Home Baby ou Ain’t No Sunshine nun espazo íntimo e acolledor. Dende entón, o proxecto foi medrando de maneira orgánica ata converterse nunha proposta máis ambiciosa e aberta a novas linguaxes.

Actualmente, o núcleo da asociación está formado por Vicente Couceiro, Rubén Servide, Jacqueline Reimúndez, Tatiana Fonseca e Xian Caamaño, aos que se suman colaboradores habituais como Manuel García, Erica Da Silva e Xosé. A dinámica de traballo segue sendo colectiva: «todo o mundo se involucra e participa nos procesos», teñen explicado en varias ocasións, facendo difícil delimitar funcións pechadas dentro do grupo.

Un dos trazos que define esta proposta é a súa vontade de mesturar linguaxes artísticas. Dende as primeiras jam sessions, a improvisación continúa a ser unha base fundamental, pero co paso do tempo foron incorporando novas capas creativas.

A primeira materialización desta vontade foi o espectáculo ofrecido onte, inspirado en El bosque animado, a coñecida obra de Wenceslao Fernández Flórez ambientada na Fraga de Cecebre. A partir deste universo, o colectivo constrúe unha peza onde a pintura, a interpretación e a oralidade están en diálogo constante coa música. «Cando pensamos en traer máis ramas artísticas levei ese libro; acababa de lelo e conectaba moito coas nosas inquedanzas sobre o ecoloxismo e a natureza», explica Jacqueline Reimúndez. A partir dese momento comezaron a poñer ideas en común, a improvisar e buscar a forma de darlle encaixe, ata que xurdeu esta nova peza.

O paso polo Teatro Principal supuxo un punto de inflexión. A resposta do público foi especialmente emotiva, con espectadores que se achegaron a expresar a necesidade dunha proposta deste tipo. «Onte unha persoa do público veu e dixo que non sabía a necesidade que tiña deste espectáculo», relata Reimúndez. «Ás veces, vivindo na aldea, esqueces a importancia da natureza», engade, subliñando unha das liñas temáticas da peza. A adaptación ao espazo teatral permitiu, ademais, mellorar aspectos como o son e a comprensión da narrativa, polo que a experiencia non puido ser máis positiva.

Con todo, o colectivo segue apostando por espazos reducidos. «É unha obra moi íntima, de miradas e proximidade, por iso para esta vez preferimos o formato parladoiro no lugar de abrir o patio de butacas », explica a estradense. Agora, buscarán distribuila por outras salas e establecementos como librarías ou bibliotecas.

Noticias relacionadas

En paralelo, Darlle Bolo traballa na peza de danza Intres, un novo paso na súa evolución artística. A proposta, baseada na improvisación constante tanto no movemento como na música, está a ser titorizada por Alba Fernández Cotelo dentro do programa PACE (Programa de Acompañamento á Creación Escénica), impulsado polo Laboratorio Escénico da Coruña. A súa presentación está prevista para o mes de xullo nun formato profesional orientado a programadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
  2. Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
  3. El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
  4. La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
  5. Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
  6. Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
  7. El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
  8. El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros

O éxito de Darlle Bolo no Teatro Principal abre portas a novas salas e formatos

O éxito de Darlle Bolo no Teatro Principal abre portas a novas salas e formatos

Un usuario del parking Europa de Lalín pide el reitegro del abono por el estado de su plaza

Feria de paraguas en Lalín

Feria de paraguas en Lalín

Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años

Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años

La primera etapa de la ESO es el nivel de estudios más común en Deza y Tabeirós entre los mayores de 15 años

La primera etapa de la ESO es el nivel de estudios más común en Deza y Tabeirós entre los mayores de 15 años

Francisco Gil de Taboada: el lalinense al frente del Imperio

Francisco Gil de Taboada: el lalinense al frente del Imperio

Forcarei renueva por 94.000 euros el material del gimnasio municipal

36 entidades de Deza y Tabeirós-Montes se unen a «+Convivencia»

Tracking Pixel Contents