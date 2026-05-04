In memoriam
Misa por el empresario lalinense Benito Blanco
La iglesia de Lalín acoge un funeral por el hijo predilecto fallecido en Argentina
La iglesia parroquial de Lalín acogió este lunes una misa por Benito Blanco, empresario emigrado a Argentina, donde falleció la semana pasada a los 94 años. Hijo predilecto del municipio desde 1983, este emprendedor llegó a Buenos Aires a principios de la década de los 50 del siglo pasado. Entre sus aventuras empresariales destacó su participación en la industria petrolífera, lo que le valió el sobrenombre del «Rey del petróleo». También estuvo muy vinculado a la actividad del Centro Lalín en la capital bonaerense. Además de vecinos y familiares acudieron al oficio religioso el alcalde de Lalín, José Crespo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el excalde y edil de Compromiso, Rafael Cuíña, o el exconselleiro Jesús Palmou Lorenzo.
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