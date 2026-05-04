Feria multisectorial
Un mes para la Semana Verde, que llega con novedades y más ocio
La Abanca Semana Verde se celebrará en Silleda del 4 al 7 de junio, manteniendo propuestas consolidadas y añadiendo nuevas actividades para todos los públicos
La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ultima su 48ª edición, que abrirá sus puertas dentro de un mes en el recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda. La cita se celebrará del 4 al 7 de junio y volverá a reunir una amplia propuesta expositiva y de ocio dirigida tanto al público profesional como al general.
El equipo de la Fundación Semana Verde de Galicia intensifica estos días los trabajos preparatorios para que todo esté listo en una convocatoria que incorporará novedades en su área expositiva y en su programa de actividades, además de mantener propuestas que el público demanda año tras año.
La exposición incluirá varios certámenes paralelos: el 29º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el 15º Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia; la 12ª Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur; la 12ª Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca, y la 2ª Feria de Belleza y Estética, Intermax Beauty Show.
A ellos se sumarán numerosos sectores, entre ellos ganadería, pequeña maquinaria, jardinería, decoración, automóviles y soluciones energéticas. La organización también perfila un intenso programa de actividades, caracterizado por su amplitud y diversidad, con propuestas para profesionales y público general, algunas ya consolidadas y otras que se incorporarán por primera vez.
La feria llega a esta nueva edición con el respaldo de expositores y visitantes. En 2025, la Abanca Semana Verde reunió a 112.200 visitantes, un 32% más que en la edición anterior y su mejor cifra desde la declaración de la pandemia.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad