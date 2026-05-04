Un mes para la Semana Verde, que llega con novedades y más ocio

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ultima su 48ª edición, que abrirá sus puertas dentro de un mes en el recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda. La cita se celebrará del 4 al 7 de junio y volverá a reunir una amplia propuesta expositiva y de ocio dirigida tanto al público profesional como al general.

El equipo de la Fundación Semana Verde de Galicia intensifica estos días los trabajos preparatorios para que todo esté listo en una convocatoria que incorporará novedades en su área expositiva y en su programa de actividades, además de mantener propuestas que el público demanda año tras año.

La exposición incluirá varios certámenes paralelos: el 29º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el 15º Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia; la 12ª Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur; la 12ª Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca, y la 2ª Feria de Belleza y Estética, Intermax Beauty Show.

A ellos se sumarán numerosos sectores, entre ellos ganadería, pequeña maquinaria, jardinería, decoración, automóviles y soluciones energéticas. La organización también perfila un intenso programa de actividades, caracterizado por su amplitud y diversidad, con propuestas para profesionales y público general, algunas ya consolidadas y otras que se incorporarán por primera vez.

Noticias relacionadas

La feria llega a esta nueva edición con el respaldo de expositores y visitantes. En 2025, la Abanca Semana Verde reunió a 112.200 visitantes, un 32% más que en la edición anterior y su mejor cifra desde la declaración de la pandemia.