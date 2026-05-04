El gobierno de Lalín rehúsa aclarar si el PEF supondrá una subida impositiva

La corporación municipal de Lalín analizó en pleno el alcance del Plan Económico Financiero (PEF) que obligará al gobierno a tomar medidas de contención de gasto este y el próximo año. Con las posiciones de las partes ya conocidas, los representantes públicos solo reiteraron sus argumentos ante un plan económico que para la oposición representa un déficit en la gestión y un descontrol del gasto de recursos públicos, mientras que para el ejecutivo solo se trata de recomendaciones del departamento de Intervención ante un incumplimiento, solo, de la regla de gasto. En una sesión en la que se tomaron posesión los ediles del BNG Mari Fernández y Manuel Carbón, el equipo de José Crespo rehusó contestar si la aaplicacióndel PEF traerá consigo un incremento de la presión fiscal, cuestión que, a un año de las elecciones municipales parece improbable, aunque el gobierno respondió con el silencio a las interpelaciones, sobre todo, de Compromiso y PSOE.

La teniente de alcalde y edil de Facenda, Paz Pérez, acusó a la oposición de lanzar mensajes catastrofistas a los ciudadanos y aseguró que el ayuntamiento goza de una buena salud económica. Afirmó que en 2025 se cerró con remanente de tesorería positivo en más de 4 millones, el superávit rebasó los 702.000 euros y no se vulneró el principio de estabilidad. Para Paz Pérez el PEF es fruto de la inclusión de la liquidación de actuaciones en saneamientos y de una legislación estatal que prácticamente ata de pies y manos a los ayuntamientos. Crespo volvió a poner el grito en el cielo por una reforma legislativa que otorgue autonomía a las administraciones locales. Por lo de pronto el superávit, además para abonar 118.929 euros de obras de alcantarillados ejecutados, reserva 583.000 euros para amortización de deuda.

La edil del BNG avanzó en su primer turno que no intervendría en asuntos económicos por no disponer de tiempo para analizar la documentación, pero sí manifestó que su partido llevaba mucho tiempo diciendo que el ajuste económico era insalvable. Tanto Alba Forno (PSOE) como Teresa Varela (Compromiso) acusaron al gobierno de una gestión deficiente y repararon el elevado nivel de deuda. El pasivo financiero ascendía a 7,6 millones y en el pleno el ejecutivo sacó adelante otro préstamo por 4.236.975 euros, en parte, para la aportación municipal a los proyectos de la estrategia europea EDIL. Sobre la deuda el gobierno remarcó que aunque podría alcanzar con el nuevo crédito el 60 por ciento de la capacidad presupuestaria la ley abre este abanico hasta el 110%.En relación con el nuevo préstamo Crespo indicó que se dispondrá del mismo en función de las necesidades y avanzó gestiones para aminorar el 40% correspondiente a la cofinanciación de la EDIL, al tiempo que calificó de regalo envenenado los fondos europeos porque fuerzan al Concello a habilitar, en este caso con los cálculos iniciales, casi 3,3 millones. Los otros 943.000 euros son para la construcción de nuevos nichos en el cementerio de A Romea, que en gran medida se recuperarán con lo que aporten los solicitantes de las sepulturas. El crédito, a 15 años, tiene dos de carencia y su formalización se prevé para finales de junio.

Volviendo al PEF, Teresa Varela subrayó que su partido vaticinó en la campaña de 2023 una subida de impuestos y el citado plan financiero y pidió a la bancada del gobierno que explicase las consecuencias. Pérez adujo que a este escenario se llega solo por haber superado el límite de gasto en relación con el ejercicio anterior, en este caso con una desviación del 8%, cuantía que calificó de ínfima, y que en dinero son unos 520.000 euros. La edil de Compromiso advirtió de que si el ejecutivo local mantiene la senda de descontrol del gasto volverá a repetir este año los errores que condenaron al Concello al plan económico y censuró la falta de fiscalización previa. «Intervención xa lles está dicindo que poden volver incumplir a regla de gasto», proclamó y lamentó que se maquillasen los ingresos con crédito. Para Forno este plan económico llega en un momento en el que el recibo del IBI ya había subido un 25% y el ciudadano también paga más por la basura que situaron la deuda per capita en 550 euros y pidió «prioridad e planificación».

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Crespo cerró el debate y afeó a la oposición que repitiesen hasta la sociedad que existía un problema de gestión, cuando es precisamente algo de lo que presume su equipo. Puso como ejemplos la construcción del consistorio, Lalín Arena, juzgados y otras infraestructuras que se pusieron en marcha con el respaldo económico de administraciones superiores. En un horizonte más cercano [antes ya lo había dicho su número dos] la Casa de Álvaro, el centro social de Carragoso, los terrenos para la futura Gran Praza, el edificio de Manuel Rivero o la ampliación del auditorio de Vilatuxe se acometieron o materializarán sin forzar las cuentas municipales por la consecución de fondos externos. «Se podemos presumir de algo é de ser bos xesores e de traballar. Hai concellos sin deuda, porque non fan nada, a min gústame arriscar con sentido», concluyó Crespo.