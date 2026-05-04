Con el "flow" por las nubes en el Nacional de Cartagena

La academia Flow de Lalín ha sellado una actuación memorable durante la final nacional del Concurso Nacional de Danza (CND) 2026 en la localidad murciana de Cartagena, logrando un éxito sin precedentes para Lalín. La delegación, compuesta por 72 personas, consiguió clasificar a 21 bailarines y 13 coreografías para el Europeo de la modalidad, estableciendo un nuevo récord para la escuela. Con un equipo de 33 bailarines en pista, el grupo demostró su hegemonía al alzarse con 24 primeros puestos y 8 segundas posiciones en las disciplinas de ballet, contemporáneo, salsa y urbano. La excelencia técnica fue la nota dominante de la competición.

Mención de honor

El Flow de Lalín obtuvo tres de las máximas puntuaciones del certamen, destacando la mención de honor «Estrella Dorada» otorgada al dúo de salsa de las profesoras Isabel Robles y Lorena Perezoto. Además, el reconocimiento al talento lalinense fue unánime: todos los bailarines del equipo fueron distinguidos con la medalla de felicitación del jurado cartagenero, un premio reservado a la ejecución impecable. Este triunfo rotundo es el fruto del esfuerzo colectivo de una comunidad volcada con el arte. Desde la dirección de Flow, se extiende un profundo agradecimiento a los padres, profesores y bailarines por su entrega infatigable, así como a los patrocinadores, cuyo apoyo ha sido vital para llevar el nombre de Lalín a lo más alto de la danza nacional en el evento celebrado en tierras murcianas. Con el billete a Europa en la mano, el equipo de la capital dezana ya se prepara para representar a su tierra en la próxima competición.