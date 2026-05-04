Financiación autonómica para la seguridad en playas y piscinas: 41.563 euros para siete ayuntamientos

Siete concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibirán este año 41.563,89 euros de la Xunta para financiar la contratación de socorristas durante los meses de verano. Las ayudas, publicadas este lunes en el Diario Oficial de Galicia, están destinadas a garantizar la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en espacios acuáticos naturales e instalaciones acuáticas descubiertas de titularidad municipal entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

En el ámbito dezano, los seis municipios de la comarca figuran como beneficiarios. Silleda y Vila de Cruces percibirán las mayores cuantías, con 7.500 euros cada uno. Les sigue Rodeiro, con 7.494,53 euros, prácticamente el máximo ordinario recogido en la relación para numerosos municipios. Lalín recibirá 4.193,46 euros; Agolada, 4.334,30 euros; y Dozón, 3.041,60 euros. En conjunto, los concellos de Deza suman 34.063,89 euros.

En Tabeirós-Terra de Montes, la resolución incluye únicamente a Forcarei, que obtendrá 7.500 euros. No aparecen en el listado A Estrada ni Cerdedo-Cotobade, una ausencia que puede responder a distintos motivos, desde que no se hubiese solicitado la ayuda hasta que no se cumpliesen los requisitos exigidos en la convocatoria.

La línea autonómica está dotada con 1,5 millones de euros y alcanza a 186 municipios gallegos en régimen de concurrencia competitiva. Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentran las mayores partidas debido al mayor número de zonas de baño. A Coruña recibe 530.000 euros para 56 concellos, mientras que Pontevedra obtiene 372.500 euros repartidos entre 35 ayuntamientos. Lugo cuenta con cerca de 298.000 euros para 41 municipios y Ourense con 300.000 euros para 54 entidades locales.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a que los concellos puedan asumir los costes del personal encargado de la seguridad acuática durante la temporada estival. Las ayudas podrán aplicarse tanto a personal propio de las entidades locales como a trabajadores contratados mediante una empresa externa. En este último caso, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupadas.

Además, todos los profesionales destinados a la prestación de los servicios de vigilancia, rescate y salvamento deberán estar inscritos previamente en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia, en el que constan actualmente más de 4.800 personas.

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La resolución del DOG fija también los plazos que deberán cumplir los concellos beneficiarios. Las actuaciones subvencionadas tendrán que estar ejecutadas antes del 30 de septiembre y la documentación justificativa deberá presentarse antes del 15 de noviembre.