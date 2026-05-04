Esgrima
Éxito de la cantera de Silleda en el Gallego de Vigo
Mara Areán y Luis Manuel Pérez demuestran una gran progresión durante el torneo
El Club Esgrima Compostela ha firmado una actuación histórica en los recientes Campeonatos Galegos de Vigo y A Coruña, logrando nueve medallas y destacando el crecimiento de la Escola de Silleda. La gran protagonista fue Carolina Mourelle, quien completó la "triple corona" al sumar los títulos cadete y junior al oro Infantil que ya poseía.
En la categoría Cadete, la Escola de Silleda tuvo un papel destacado a través de sus espadistas. Mara Areán firmó una brillante actuación finalizando en la novena posición femenina, situándose en el Top 10 autonómico. Por su parte, en el cuadro masculino, Luis Manuel Pérez, también representante de la escuela silledense, demostró un gran nivel competitivo al alcanzar el puesto 13 de la clasificación final.
Estos resultados se complementaron con el dominio absoluto de Mourelle, que venció en las finales cadete (15-8) y junior (15-9). En esta última categoría, sus compañeras Elia Requeijo y Natalia Diez sumaron dos bronces, mientras que Ramón Rey fue el mejor masculino con un sexto puesto. Además, el equipo de veteranos aportó otras cuatro medallas en A Coruña: una plata de Abraham Castro y tres bronces de Ana Carrillo, Araceli Bugallo y Francisco Iglesias.
Tras este éxito, con la Escola de Silleda plenamente integrada en la élite gallega, el club se prepara para el Campeonato Gallego Absoluto que se celebrará en Santiago el 16 de mayo.
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