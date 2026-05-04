Infraestructuras
Denuncian el estado de una plaza en el parking de Lalín
Un cliente exige desde hace más de un mes la limpieza del vertido de aceite
Un abonado del parking Europa de Lalín reclama al Concello la limpieza de la plaza de aparcamiento que le tocó en el sorteo realizado el 10 de abril. Explica que no está dispuesto a hacer uso de este espacio hasta que se limpie la mancha de aceite que habría dejado otro vehículo en la plaza 126 del estacionamiento público y asegura que sus escritos presentados en el registro municipal [formalizó una queja el 21 de abril pasado] no han tenido respuesta hasta la fecha. Según su testimonio, tras personarse en el consistorio para pedir responsabilidades, le indicaron que no había constancia de su reclamación y que se le daría curso, aunque la realidad es que la plaza continúa sin ser acondicionada como desea.
El afectado pide al Concello el reintegro de la mensualidad y de la parte proporcional del abono por el tiempo que no está pudiendo hacer uso de su plaza. Además, critica la decisión de habilitar un único acceso para abonados por una calle donde hay coches aparcados en las aceras que dificultan la entrada y la salida al parking o que haya que pagar un mando para entrar.
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