Crespo garantiza respaldo a polígonos empresariales de iniciativa privada

Empleo y bienestar fueron otras de las cuestiones abordadas por la corporación municipal en el pleno. El PP sacó adelante una moción para instar al Gobierno de España a que no frene el Plan de Choque de Dependencia e Discapacidade de la Xunta de Galicia, Compromiso pidió la comparecencia del alcalde para que concretase plazos en la cuarta fase de Lalín 2000 y los socialistas reclamaron un plan municipal de conciliación.

El ejecutivo, aunque rechazó la comparecencia del mandatario, Crespo y el concejal de Urbanismo, Pablo Areán, expusieron la situación en la que se encuentra la extensión del polígono empresarial Lalín 2000. Tanto el regidor como el edil trasladaron al portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña, que esta era una obra de la Xunta y por tanto el gobierno local no podía avanzar más datos de los ya conocidos en un procedimiento administrativo que se encuentra en fase de adjudicación. El pliego establece un plazo de ejecución de 18 meses y, según el alcalde, la previsión de la Xunta pasa por que la obra física pueda arrancar este año. A juicio de Cuíña la clase empresarial desea saber qué plazos se manejan, no obstante, el gobierno local insistió en que son los anunciados recientemente por la consellería en el proceso de licitación. También se interesó Compromiso por el posible desarrollo de otras áreas con los instrumentos legislativos aprobados por la Xunta y en este sentido el mandatario anunció que se trabaja en al menos dos actuaciones bajo la figura de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) y se perfila un tercero. Sobre los denominadas Zonas de Aceleración de Proyectos Empresariales y Suelo (Zapes) garantizó el respaldo del ayuntamiento a las iniciativa privada. Cabe indicar que estos modelos permitirían dar cabida a naves de mayor tamaño que no podrían instalarse por esta razón en la cuarta fase de Lalín 2000.

El desarrollo de suelo industrial regresó al debate plenario con las críticas de la oposición a la demora que hubo en una cuarta fase anunciada por Concello y Xunta hace más de 15 años, tiempo en el que se cercenó a las empresas la posibilidad de crecer y, por tanto, de generar más empleos en el municipio. Manuel Carbón (BNG) acusó al gobierno de Alberto Núñez Feijóo de bloquear, en connivencia con el PP local, los avances en este polígono durante el gobierno cuatripartito. Mientras que el socialista Mario López situó en enero de 2010 un anuncio del alcalde sobre la construcción, ya, de las parcelas en esta cuarta fase. Rafael Cuíña, por su parte, conminó al gobierno local a admitir sus errores en política industrial durante los últimos tres lustros.

El primer edil se retrotrajo a los tiempos anteriores a la crisis económica global de 2008 y garantizó que la ampliación del parque estaba encaminada tras la compra de la mitad de los terrenos por parte de la Xunta, pero la recesión económica acabó tumbando no solo este proyecto sino casi todos los polígonos de Galicia. Cuestionó la decisión del gobierno autonómico de Feijóo de, para reactivar estos recintos empresariales, exigir un compromiso por escrito a modo de registro en el que los emprendedores debían garantizar la compra de parcelas. Tras retomar el poder, en 2019, Crespo instó al mandatario autonómico a reconsiderar este modelo y, dijo, fue cuando la cuarta fase volvió a encaminarse.

Por otro lado, Avelino Souto recriminó al Gobierno de España que frenase el plan de choque de dependencia y discapacidad de la Xunta solo con un fin recaudatorio y elogió un modelo del equipo de Alfonso Rueda con el que, dijo, se avanzó en el reconocimiento de la dependencia y discapacidad a millares de gallegos que, con el citado veto, implicó la paralización de 3.000 expedientes en Galicia. Sobre dependencia Carbón pidió a Souto que se interesase por las condiciones laborales de las trabajadoras del SAF.

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