Cinco concellos de Deza y Tabeirós podrían sostener los servicios básicos con tributos municipales

Los concellos de ingresaron 25,26 millones de euros por tributos propios, una suma que supera en 2,8 millones el gasto contabilizado en servicios públicos básicos, que ascendió a 22,46 millones. La foto global, sin embargo, oculta diferencias relevantes: Lalín, A Estrada, Vila de Cruces, Rodeiro y Dozón tienen margen suficiente para financiar ese bloque de gasto con impuestos, tasas y precios públicos propios, mientras que Silleda, Agolada y Forcarei no alcanzan esa cobertura, según los datos de la liquidación de 2024.

La Ley de Bases de Régimen Local obliga a todos los municipios a prestar servicios mínimos como alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación. Los concellos de más de 5.000 habitantes deben añadir parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, y los de más de 20.000, como Lalín y A Estrada, también protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

El mayor colchón lo presenta Lalín, que recaudó 9.031.808 euros en tributos propios frente a 7.471.488 euros de gasto en servicios básicos, con un saldo positivo de 1.560.320 euros. Sus ingresos procedieron de 5.891.789 euros en impuestos directos, 407.420 en indirectos y 2.732.599 en tasas y otros ingresos. El gasto de personal fue de 6.959.406 euros y el de bienes corrientes y servicios, de 8.072.659.

A Estrada también cubre con holgura ese gasto: ingresó 7.496.981 euros por tributos propios y destinó 6.006.290 a servicios básicos, con un margen de 1.490.691 euros. Recaudó 4.733.161 euros en impuestos directos, 252.684 en indirectos y 2.511.136 en tasas. Su gasto de personal ascendió a 6.031.984 euros y el de bienes corrientes, a 8.897.275, el más elevado del conjunto.

En Vila de Cruces, los tributos propios sumaron 1.724.642 euros, por encima de los 1.241.119 destinados a servicios públicos básicos. El superávit de cobertura fue de 483.523 euros. El Concello ingresó 1.302.299 euros en impuestos directos, 14.506 en indirectos y 407.837 en tasas. En paralelo, gastó 1.186.709 euros en personal y 2.306.847 en bienes y servicios.

Rodeiro figura entre los municipios con mejor relación entre recursos propios y gasto básico: 1.072.887 euros de tributos frente a 841.376 de servicios básicos, con 231.511 euros de margen. Recaudó 885.090 euros en impuestos directos, 17.332 en indirectos y 170.465 en tasas. Su gasto de personal fue de 1.245.428 euros y el corriente, de 1.119.626.

También Dozón logra cubrir ese capítulo, aunque con importes absolutos mucho menores: 381.203 euros en tributos propios frente a 287.806 en servicios básicos, lo que deja 93.397 euros de diferencia positiva. Ingresó 231.577 euros en impuestos directos, 26.369 en indirectos y 123.257 en tasas. El gasto de personal fue de 414.247 euros y el de bienes corrientes, de 599.775.

En el lado contrario aparece Silleda, donde los 3.662.096 euros de tributos propios no cubren los 4.466.459 euros de servicios básicos, con un desfase de 804.363 euros, el mayor de la serie. El Concello recaudó 2.133.830 euros en impuestos directos, 155.726 en indirectos y 1.372.540 en tasas. Sus gastos fueron de 3.163.442 euros en personal y 3.343.324 en bienes y servicios.

Forcarei también queda por debajo: ingresó 1.024.857 euros por tributos propios y destinó 1.185.544 a servicios básicos, con un déficit de cobertura de 160.687 euros. La recaudación se repartió entre 758.519 euros de impuestos directos, 26.026 de indirectos y 240.312 de tasas. El gasto de personal alcanzó 903.084 euros y el de bienes corrientes, 1.315.151.

En Agolada, los tributos propios sumaron 872.370 euros, frente a 959.976 de servicios básicos, con una diferencia negativa de 87.606 euros. El Concello ingresó 596.921 euros en impuestos directos, 11.496 en indirectos y 263.952 en tasas. Sus obligaciones reconocidas fueron de 1.274.720 euros en personal y 1.051.633 en bienes corrientes.

Noticias relacionadas

La presión fiscal sitúa a Rodeiro a la cabeza, con 478,1 euros por vecino, seguido de Lalín (445,4), Silleda (412,9), Dozón (387,0), Agolada (382,3), A Estrada (372,3), Vila de Cruces (342,7) y Forcarei (327,7).