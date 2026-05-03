Somoza vaticina un plan financiero para Rodeiro

El PP de Rodeiro vaticina que el ayuntamiento se verá sometido a un Plan Económico Financiero (PEF) a tenor de los números que arrojan la liquidación presupuestaria de 2025. Su portavoz, Cati Somoza, avanza que entre la documentación que irá al pleno del lunes figura una modificación de crédito para abonar facturas pendientes e insiste en que el escenario económico es «moi difícil», dando como resultado más que probable un PEF para este y el próximo año.

Los populares aluden al informe del departamento de Intervención y Secretaría cuyo balance califican de «demoledor» y, tras analizar la documentación, aseguran que las cuentas vulneran al menos tres de las cuatro reglas fiscales obligatorias para Hacienda. Concreta incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el período medio de pago a proveedores. Además, dice que los técnicos municipales confirman que el año pasado se registraron numerosas facturas sin reconocer por no haber aprobado el gasto correspondiente en el ejercicio en curso, o por no disponer de cobertura presupuestaria y cifra en 94.330 euros el importe de facturas pendientes de abono, cuantía que podría ser más elevada. Recuerda que el Concello cerró 2025 con 299.372 euros en facturas sin abonar.

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A esta situación, dice Somoza, hay que añadir que el gobierno local «queimou» el pasado ejercicio más de medio millón de euros en remanentes y por tanto la necesidad de financiación pasó de ser positiva en 800.000 euros a negativa en 600.000. Ante la activación de un PEF, el PP entiende que el futuro inminente del ayuntamiento pasa por un incremento de la presión fiscal, contención del gasto o recortes a pesar de que a las arcas municipales llegaron 200.000 euros más por IBI. Para finalizar, Cati Somoza apunta que el Concello está siendo rescatado por Xunta y Diputación mientras el gobierno local no es capaz ni de mantener la red vial, tiene abandonado el colegio público y el servicio de ayuda a domicilio.