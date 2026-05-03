La primera etapa de la ESO es el nivel de estudios más común en Deza y Tabeirós

La primera etapa de ESO es el nivel formativo más frecuente en los municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Según el último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) , 19.498 de los 56.600 vecinos (se toma como referencia solo a los mayores de 15 años) en este tramo de edad tienen ese nivel de estudios, el 34,4% del total. Le siguen la educación primaria, con 9.845 personas, y los estudios universitarios —diplomaturas, licenciaturas, másteres y doctorados—, que suman 8.061 residentes, el 14,2%. La brecha por sexos es clara: los hombres concentran más peso en la primera etapa de ESO, mientras que las mujeres presentan porcentajes más altos en los niveles universitarios.

En Lalín, con 17.980 mayores de 15 años, 6.417 figuran con primera etapa de ESO. Hay 1.551 vecinos sin estudios y 2.603 con primaria finalizada. Los estudios universitarios alcanzan a 2.610 personas. Por sexos, los hombres suman 3.509 con primera ESO, frente a 2.908 mujeres; ellas superan ampliamente a ellos en diplomaturas, licenciaturas y másteres: 1.633 mujeres frente a 977 hombres.

En A Estrada, la población analizada en este informe (se toma como referencia el año 2024 en todos los ayuntamientos de España) asciende a 18.027 personas. La primera etapa de ESO reúne a 5.706 ciudadanos, seguida de primaria, con 3.287. Los estudios universitarios suman 2.962 personas. Entre los hombres, 3.199 tienen primera ESO, mientras que entre las mujeres son 2.507. En cambio, ellas duplican prácticamente a los hombres en diplomaturas: 927 frente a 487.

En Silleda, de 7.906 mayores de 15 años, 2.654 tienen primera etapa de ESO, 1.301 primaria y 1.155 estudios universitarios. Los hombres destacan en primera ESO, con 1.536 casos, frente a 1.118 mujeres. Ellas, sin embargo, tienen más presencia en estudios superiores: 750 universitarias frente a 405 universitarios.

En Vila de Cruces, la primera ESO alcanza a 2.007 de los 4.577 vecinos, el porcentaje más alto del conjunto, con un 43,8%. Hay 780 personas con primaria y 484 con estudios universitarios. Por sexos, 1.130 hombres tienen primera ESO, frente a 877 mujeres. Ellas vuelven a superar a los hombres en niveles universitarios: 299 frente a 185.

En Forcarei, de 2.928 personas, 825 tienen primera ESO y 631 primaria, mientras que 391 figuran sin estudios. Los estudios universitarios llegan a 332 vecinos. Entre las mujeres pesa más la población sin estudios o con primaria, con 668 casos, frente a 354 hombres, aunque también presentan más formación universitaria: 194 frente a 138.

En Agolada, la primera ESO reúne a 719 de los 2.146 mayores de 15 años. La primaria suma 542 personas y los estudios universitarios, 245. Los hombres se concentran más en primera ESO, con 425 casos, mientras que las mujeres son mayoría tanto en primaria como en estudios universitarios.

En Rodeiro, 797 de los 2.119 vecinos tienen primera etapa de ESO y 501 educación primaria. Es el municipio con menor peso relativo de estudios universitarios, 180 personas, el 8,5%. Los hombres con primera ESO son 496, frente a 301 mujeres; ellas, no obstante, duplican a los hombres en estudios universitarios: 123 frente a 57.

Finalmente, en Dozón, el municipio con menor población de las dos comarcas, 373 de los 917 mayores de 15 años tienen primera ESO. La primaria alcanza a 200 personas y los estudios universitarios a 93. Entre los hombres, casi la mitad se sitúa en primera ESO, con 220 casos; entre las mujeres, el reparto es más equilibrado, con más peso en primaria y también una ligera ventaja en estudios superiores.

Licenciados

Los licenciados superiores representan el 5% del total, con 2.861 personas sobre un censo de 56.600 vecinos en ese tramo de edad. El mayor peso se concentra en los municipios más poblados, con A Estrada y Lalín a la cabeza tanto en cifras absolutas como en porcentaje.

A Estrada presenta la proporción más elevada, con 1.040 licenciados entre 18.027 mayores de 15 años, lo que supone el 5,77%. Le sigue Lalín, con 965 personas con este nivel formativo sobre una población de 17.980 vecinos, el 5,37%. En ambos casos, la concentración de servicios, empleo administrativo y actividad económica ayuda a explicar un mayor peso de perfiles con formación universitaria superior.

En tercera posición se sitúa Silleda, con 410 licenciados, el 5,19% de sus 7.906 vecinos mayores de 15 años. Por debajo de la media conjunta aparece Dozón, donde los 39 licenciados suponen el 4,25% de una población analizada de 917 personas.

El porcentaje baja en Forcarei, con 110 licenciados y una tasa del 3,76%, y en Vila de Cruces, donde los 169 vecinos con licenciatura representan el 3,69%. En Agolada, el peso se reduce al 3,26%, con 70 licenciados sobre 2.146 mayores de 15 años.

El registro más bajo corresponde a Rodeiro, con 58 licenciados superiores entre 2.119 vecinos, lo que equivale al 2,74%. La distancia con A Estrada, el municipio con mayor proporción, supera los tres puntos porcentuales, reflejando diferencias notables en la presencia de población con estudios universitarios largos dentro de cada estructura demográfica local.

Los másteres y MIR en ciencias de la salud tienen todavía un peso reducido entre la población mayor de 15 años de los municipios analizados. En conjunto, suman 1.132 vecinos, lo que representa exactamente el 2%

El porcentaje más alto corresponde a A Estrada, con 414 personas con máster o MIR, el 2,30% de su población mayor de 15 años. Le siguen Silleda, con 162 vecinos y un 2,05%, y Lalín, donde los 355 titulados equivalen al 1,97%.

Por debajo de esa barrera del 2% se sitúan Agolada, con 41 personas y un 1,91%; Rodeiro, con 39 y un 1,84%; Vila de Cruces, con 77 y un 1,68%; y Dozón, con 14 y un 1,53%. El porcentaje más bajo se registra en Forcarei, con 30 vecinos, apenas el 1,02% del total.

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La diferencia por sexos es notable. En todos los municipios hay más mujeres que hombres con este nivel formativo: 749 mujeres frente a 383 hombres en el conjunto de las comarcas. En términos relativos, los másteres y MIR representan el 2,57% de la población femenina mayor de 15 años, frente al 1,39% de la masculina.