Aniversario
Nuevo encuentro de la familia Costa de Doade
La numerosa familia Costa, descendiente de Edelmiro y Josefa de San Pedro (Doade, Lalín), celebró su segundo encuentro consecutivo uniendo a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La cita en el Restaurante Albergue de Mouriscade congregó a 42 integrantes, destacando la presencia del veterano tío Nilo, de 92 años, y el pequeño Noé, de sólo seis meses. Esta reunión generacional fortalece los vínculos entre jóvenes y mayores, manteniendo viva su conexión esencial. Tras una jornada inolvidable compartiendo mesa y mantel, la familia ya planea con ilusión su próxima cita.
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