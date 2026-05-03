El museo que no está, pero sí se le espera

El Museo Reimóndez Portela sigue esperando. No es una forma de hablar: el edificio está listo, las obras terminaron, la inversión está hecha, pero la puerta continúa cerrada. Han pasado 17 años desde que dejó de recibir visitantes y 31 desde su inauguración. Más de la mitad de su vida ha transcurrido en silencio.

En septiembre de 2025, el Concello de A Estrada destinó 50.000 euros a una reforma que abordó elementos clave del inmueble. Fachadas, carpintería, electricidad. Todo aquello que, durante años, se había señalado como obstáculo quedó resuelto en unos meses. La intervención no fue simbólica: fue la confirmación de que el museo estaba, al fin, preparado para reabrir desde el punto de vista físico. Durante un tiempo breve, la sensación fue que el proceso entraba en su recta final. La inversión parecía marcar un punto de inflexión. Pero no ocurrió.

Hoy, el bloqueo ya no está en los muros, sino en lo que debería suceder dentro. El siguiente paso —la definición del discurso expositivo, la contratación de una empresa especializada, la organización del funcionamiento interno— está ya en marcha, pero sigue sin concretarse en plazos. No hay fecha de apertura, ni horarios previstos, ni un calendario público.

La situación genera una paradoja difícil de sostener. El continente existe, y el contenido también, pero el acceso continúa sin materializarse. A efectos prácticos, es como si no existiese.

En A Estrada, la espera ya no se mide en meses, sino en generaciones. Hay vecinos que nunca han visitado estas instalaciones. Las asociaciones culturales y la oposición han insistido durante años en la necesidad de su reapertura, no solo como gesto simbólico, sino como herramienta real para la difusión de la historia local. Además, resulta llamativa la ironía de contar con una galería online para artistas estradenses mientras la física, que podría emplearse para exponer no solo el pasado, sino también el presente del pueblo, permanece cerrada.

Puede parecer que esta no es una cuestión prioritaria, pero la realidad es que mientras el edificio continúa inaccesible al público, suma ya más unos 180.000 euros de inversión pública para la puesta apunto de una apertura que no llega. Concretamente, los últimos trabajos realizados en el inmueble antes de la reforma del pasado otoño fueron en 2019, por valor de 130.000 euros.

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Desde el Concello, no obstante, explican que la dirección del Museo y la empresa adjudicataria de la creación de un discurso expositivo ya se han reunido para avanzar en el que sería el paso previo a la reapertura.