Lalín pondrá en marcha un taller de empleo de conservación forestal y pintura industrial

El Concello de Lalín pondrá en marcha un nuevo taller dual de empleo bajo la denominación A Carqueixa, con una duración de nueve meses, que se desarrollará entre el próximo 1 de junio y el 28 de febrero de 2027. Así lo anuncia la concejala de Promoción Económica e Emprego, Beatriz Canda que señala que este programa está financiado por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego con una subvención de 479.052 euros. La edil delegada de esta materia destaca la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar la empleabilidad de las personas participantes a través de la formación y de las prácticas, al tiempo que se llevan a cabo actuaciones de interés para el municipio”. El taller contará con dos especialidades formativas: actividades auxiliares en conservación y avance de montes, que incluye actuaciones relacionadas con la repoblación, mantenimiento y avance de infraestructuras forestales, recolección de frutos, semillas, hongos y plantas y otros productos forestales comercializables y pintura decorativa en construcción, centrada en la realización de trabajos en diferentes edificios municipales (Auditorio, diversos centros sociales o el campo de fútbol). En el programa participarán un total de 20 alumnos trabajadores, diez por cada especialidad, que estarán acompañados por un equipo formado por un director, una tutora y un docente por especialidad. En cuanto a los requisitos, las personas candidatas deberán ser mayores de 18 años, estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia, además de cumplir las condiciones establecidas para los contratos de formación en alternancia con el objetivo de tener vinculación mediante un contrato de tales características de taller dual desde su incorporación al proyecto y durante toda la duración de este. Deberán poseer la capacidad funcional así como la capacidad física para el normal aprendizaje de las enseñanzas a impartir con ocasión del desarrollo del proyecto formativo así como tener adaptabilidad a las especialidades formativas, las particulares circunstancias de dificultad de las mismas y a los puestos/ocupaciones que se van a desempeñar. En caso de que la persona candidata había participado con anterioridad en otro programa o taller dual de empleo no podrá optar a la selección para recibir formación en el mismo certificado profesional o en otro de la misma familia, salvo que el certificado a cursar sea de nivel superior, con independencia de que había finalizado el taller anterior con resultado de apto o bien no apto. La selección se realizará a través de la Oficina de Empleo de Lalín en respuesta a la oferta presentada por la administración municipal. Desde el Concello también se indica que tendrán preferencia aquellas personas que no habían participado anteriormente en otros programas o talleres de empleo. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Departamento de Empleo del ayuntamiento.