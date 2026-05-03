Forcarei renueva por 94.000 euros el material del gimnasio municipal

El Concello de Forcarei renovará íntegramente el equipamiento del gimnasio municipal y anuncia su cierre temporal a partir del 15 de mayo de 2026 para ejecutar una mejora completa de las instalaciones deportivas. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, visitó el gimnasio para informar de un proyecto que supondrá la sustitución total del material existente por equipamiento totalmente nuevo, con el objetivo de ofrecer un servicio más moderno, seguro y funcional.

Así, el Concello comunica a los usuarios que la instalación permanecerá cerrada durante un periodo estimado de dos meses. La actuación se encuentra en fase de licitación e incluye la retirada del equipamiento actual y la instalación del nuevo material.

Una vez finalizados los trabajos, se informará de la fecha de reapertura. Desde la administración municipal agradecen también la comprensión por el cierre.

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La inversión, de 94.662,52 euros, está financiada al 100 % por la Diputación de Pontevedra a través del III Plan de Infraestructuras Deportivas.