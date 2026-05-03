Inversión en Deporte
Forcarei renueva por 94.000 euros el material del gimnasio municipal
Las instalaciones permanecerán cerradas mientras duren las obras, unos dos meses
El Concello de Forcarei renovará íntegramente el equipamiento del gimnasio municipal y anuncia su cierre temporal a partir del 15 de mayo de 2026 para ejecutar una mejora completa de las instalaciones deportivas. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, visitó el gimnasio para informar de un proyecto que supondrá la sustitución total del material existente por equipamiento totalmente nuevo, con el objetivo de ofrecer un servicio más moderno, seguro y funcional.
Así, el Concello comunica a los usuarios que la instalación permanecerá cerrada durante un periodo estimado de dos meses. La actuación se encuentra en fase de licitación e incluye la retirada del equipamiento actual y la instalación del nuevo material.
Una vez finalizados los trabajos, se informará de la fecha de reapertura. Desde la administración municipal agradecen también la comprensión por el cierre.
La inversión, de 94.662,52 euros, está financiada al 100 % por la Diputación de Pontevedra a través del III Plan de Infraestructuras Deportivas.
- Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren este festivo 1 de mayo: horarios y superficies
- Un juzgado reconoce la incapacidad a una cocinera de Vigo con aneurisma a la que la Seguridad Social dijo que podía trabajar cerca del hospital
- Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
- El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros