Ayudas provinciales
36 entidades de Deza y Tabeirós-Montes se unen a «+Convivencia»
El programa, que incrementa su dotación en 25.000 euros, busca fortalecer lazos vecinales
La Deputación anuncia su compromiso con la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía al aprobar el listado de entidades que formarán parte del programa +Convivencia 2026. Con una dotación que alcanza los 300.000 euros, lo que representa un incremento de 25.000 euros respecto al ejercicio anterior, la institución refuerza una iniciativa que el pasado año permitió a 15.000 personas de 56 concellos disfrutar de espacios de encuentro y participación. En esta ocasión, el programa tendrá un impacto directo y significativo en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, donde un total de 36 asociaciones han sido admitidas para desarrollar actividades que combinan el ocio, el intercambio de experiencias y la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y artístico de la provincia. El presidente Luis López, subraya que el propósito de esta inversión es situarse al lado de las entidades sociales para ofrecer oportunidades que generen convivencia y fortalezcan los lazos vecinales.
La distribución de las ayudas muestra una presencia en el tejido asociativo. En Agolada, se beneficiarán la Asociación Cultural Xeración Nós de Borraxeiros y la de Xubilados e Pensionistas San Pedro. En Rodeiro, participarán las Mujeres Rurales Virxen do Faro, mientras que en Silleda el programa llegará a entidades como Axóuxere de Fiestras, Gaiteiros da Pereiriña, la Festa dos Callos, Mulleres Rurais Santa Isabel y las asociaciones vecinales de Manduas y Cortegada. Por su parte, en Lalín se suman colectivos como Mulleres en Igualdade de Madriñán y de Busto, la Asociación de Veciños A Cacharela, la Asociación Cultural Mirlotil, Afammer Deza y la asociación de Catasos. En Vila de Cruces, el apoyo llegará a las Mujeres Rurales de Loño, Minas da Brea, Deza de Merza, Garatuzas de Piloño y Santa Margarita de Loño. Especial relevancia adquiere el municipio de A Estrada, donde la participación es masiva con colectivos como las asociaciones vecinales de Arca, Olives, Guimarei, Tabeirós, Orazo, Ribela, Oca, Cereixo y Matalobos, además de entidades sociales y culturales de la talla de Agadea, el Recuncho da Lingua, Xuntos por Loimil o diversas agrupaciones de mujeres rurales como A Xiada, Santa Clara y As Bugineiras. Con esta resolución, la Deputación consolida un «modelo de apoyo directo al asociacionismo rural como motor de dinamización y vida comunitaria en la provincia».
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