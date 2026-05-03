36 asociaciones de Deza y Tabeirós se beneficiarán este año del programa provincial +Convivencia

La Diputación de Pontevedra ha dado un paso definitivo en su compromiso con la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía al aprobar el listado de entidades que formarán parte del programa +Convivencia en este año 2026. Con una dotación económica que alcanza los 300.000 euros, lo que representa un incremento de 25.000 euros respecto al ejercicio anterior, la institución provincial refuerza una iniciativa que el pasado año ya permitió a 15.000 personas de 56 ayuntamientos disfrutar de espacios de encuentro y participación. En esta ocasión, el programa tendrá un impacto directo y significativo en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, donde un total de 36 asociaciones han sido admitidas para desarrollar actividades que combinan el ocio, el intercambio de experiencias y la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y artístico de la provincia. El presidente provincial, Luis López, ha subrayado que el propósito fundamental de esta inversión es situarse al lado de las entidades sociales para ofrecer oportunidades que generen convivencia y fortalezcan los lazos vecinales en todo el territorio pontevedrés.

La distribución de las ayudas muestra una presencia capilar en el tejido asociativo de la zona. En Agolada, se beneficiarán la Asociación Cultural Xeración Nós de Borraxeiros y la de Xubilados e Pensionistas San Pedro. En Rodeiro, participarán las Mujeres Rurales Virxen do Faro, mientras que en Silleda el programa llegará a entidades como Axóuxere de Fiestras, Gaiteiros da Pereiriña, la Festa dos Callos, Mulleres Rurais Santa Isabel y las asociaciones vecinales de Manduas y Cortegada. Por su parte, en Lalín se suman colectivos como Mulleres en Igualdade de Madriñán y de Busto, la Asociación de Veciños A Cacharela, la Asociación Cultural Mirlotil, Afammer Deza y la asociación de Catasos. En Vila de Cruces, el apoyo llegará a las Mujeres Rurales de Loño, Minas da Brea, Deza de Merza, Garatuzas de Piloño y Santa Margarita de Loño. Especial relevancia adquiere el municipio de A Estrada, donde la participación es masiva con colectivos como las asociaciones vecinales de Arca, Olives, Guimarei, Tabeirós, Orazo, Ribela, Oca, Cereixo y Matalobos, además de entidades sociales y culturales de la talla de Agadea, el Recuncho da Lingua, Xuntos por Loimil o diversas agrupaciones de mujeres rurales como A Xiada, Santa Clara y As Bugineiras. Con esta resolución, la Diputación consolida un modelo de apoyo directo al asociacionismo rural como motor de dinamización y vida comunitaria en la provincia.