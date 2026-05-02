Rodeiro
Sabor Galego incluye stands de alimentos de Deza, A Ulloa y Chantada
Redacción
Rodeiro ya tiene fecha para la feria Sabor Labrego, que este año cumple su tercera edición. Será el 24 de este mes y arranca a las 12.30 horas con una exposición de alimentos elaborados en Deza, Chantada y A Ulloa. La exhibición de ganado podrá visitarse a las 13.00 horas, cuando también va a leerse el pregón, cuyo protagonista aún no se conoce.
La jornada se completa con la entrega de reconocimientos a ganaderos y ganaderas y, a partir de las 14.30 horas, la Festa do Chuletón, cuyo precio por persona es de 32 euros. A partir de las 18.30 horas actúan la orquesta La Fórmula y un pinchadiscos.
Sabor Labrego será el broche de oro a una programación que difunde el producto local desde el pasado 26 d abril, con la I Ruta Cambota, y que este sábado, 2 de mayo, invita a presenciar la segunda fase del Campionato Galego de Andadura Federada. Los fines de semana del 8 al 10 y del 15 al 17 habrá un concurso de minihamburguesas, en el que participan el pun Quirós; restaurante Casa Sánchez; Café bar Desito; Bruxas e Coruxas; Casa Achacán; pub Gallaecia; A Esmorga; O Recanto y Bar Centro. Las hamburguesas deben estar elaboradas con carne de vaca o del sello Tenreira Suprema. Para el 23 está prevista una cata de maridaje. Las dos concejalías que lleva Unidade por Rodeiro están detrás de estas propuestas.
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