Quince propuestas culinarias abrirán boca para el salmón en A Estrada en jornadas de tapeo

Quince propuestas culinarias abrirán boca para el salmón en A Estrada en unas jornadas de “tapeo” que, además, marcarán el inicio de la venta anticipada de tíckets para la degustación popular del próximo 17 de mayo. La cita tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo, con tapas a un precio único de tres euros en un total de 15 establecimientos del municipio.

Esta iniciativa, previa a la LII Festa do Salmón, permitirá a vecinos y visitantes acercarse a distintas elaboraciones con este producto como protagonista. A diferencia de otras convocatorias gastronómicas, en esta ocasión no habrá formato de concurso. Los locales participantes estarán identificados con un vinilo en el que figurará la tapa que ofrecen, junto con la información relativa a alérgenos.

Los establecimientos que se suman a esta convocatoria son Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, A Lacena de Chucha, O Candil de Silvia, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno. Todos ellos servirán sus propuestas durante los días señalados, dentro de un horario mínimo fijado por la organización que cada local podrá ampliar según su criterio.

En concreto, el viernes 8 de mayo las tapas podrán degustarse entre las 20.00 y las 22.00 horas. El sábado 9 habrá servicio en horario de mediodía, de 13.00 a 15.00 horas, y también por la noche, de 20.00 a 22.00. El domingo 10, por su parte, la oferta se concentrará en la franja de 13.00 a 15.00 horas.

La participación en estas jornadas también tendrá incentivo añadido. Por cada tapa consumida, los clientes recibirán una papeleta para entrar en el sorteo de dos vales, uno de 300 euros y otro de 150. Los boletos deberán depositarse en los puntos habilitados y el sorteo se celebrará el 14 de mayo.

Cada establecimiento ha diseñado su propia propuesta en torno al salmón. Andalucía presentará una tosta de dous salmóns, mientras que Eureka ofrecerá Mel de dragón. Enredo apostará por un arroz fusión de salmón e Inferno elaborará Inferno no mar. Malo Será servirá salpicón de salmón e gambas y Os Peares combinará el producto con arroz negro e cogomelos.

Por su parte, O Lar propondrá futo frito con maionesa de kimchi y Argentinos Burguer un Salmon Deep Fried Sandwich. Oasis elaborará un timbal de salmón y O Candil de Silvia una fajita con este pescado. Cepa e Viño Gastrobar presentará O xardín escandinavo, mientras que Samaná ofrecerá un nigiri de salmón mariñado con kimchi, salsa inglesa e mel.

Completan la lista A Lacena de Chucha con Doce engano, As 3 Portiñas con un petisco de salmón e requeixo y Velis Nolis con una gilda de salmón. Con esta variedad, la hostelería local ofrece un recorrido diverso en torno a un mismo producto, mostrando distintas técnicas y combinaciones sin salir del municipio.

El arranque de estas jornadas coincidirá también con la puesta en marcha de la venta anticipada de tíckets para la degustación popular del 17 de mayo, jornada central de la Festa do Salmón. En este caso, el precio de cada ración será de cuatro euros. La organización recomienda adquirirlos previamente para evitar colas el día del evento y facilitar la planificación del servicio.

En total, se pondrán a la venta anticipada 3.000 tíckets, con la previsión de servir alrededor de 5.500 raciones en una degustación que contará con la participación de 18 establecimientos en la Praza da Constitución. Este sistema permitirá valorar con antelación la demanda y ajustar, si fuese necesario, el número de elaboraciones disponibles.

La Festa do Salmón alcanza este año su edición número 52 con cifras de participación hostelera récord. Un total de 18 locales formarán parte de la degustación del domingo 17, en una cita que rinde homenaje al salmón del río Ulla y que se ha consolidado como el principal evento gastronómico del calendario estradense.

La programación se desarrollará a lo largo de varios días e incluirá actividades culturales y de ocio, coincidiendo además con la celebración del Día das Letras Galegas. El domingo, jornada central, tendrá lugar la degustación popular desde las 13.00 horas a los pies del consistorio, acompañada de propuestas musicales.

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El fin de semana previo servirá así como antesala gastronómica de una fiesta que combina tradición y dinamización local. Estas jornadas de tapeo permitirán no solo anticipar sabores, sino también reforzar la implicación del sector hostelero en una celebración que, año tras año, sigue creciendo en participación y afluencia.