Las pensiones más elevadas en Deza y Tabeirós distan todavía 280 euros al mes de la media provincial

A Estrada y Lalín encabezan los importes medios de las pensiones contributivas de la Seguridad Social entre los municipios de las comarcas. Según los datos correspondientes al mes de abril por concellos, A Estrada registra una pensión media de 967,41 euros en el epígrafe de todas las pensiones, mientras que Lalín alcanza los 959,13 euros. Son los únicos municipios del grupo que se sitúan claramente por encima de la media conjunta de los ocho concellos, que se sitúa en torno a 924,55 euros. No obstante, el promedio provincial alcanza los 1.236 euros. Tomando como referencia la media provincial de todas las pensiones, situada en 1.235,89 euros, los ocho municipios quedan claramente por debajo. La diferencia oscila entre los 268,48 euros menos de A Estrada, el municipio que más se aproxima al promedio provincial, y los 464,16 euros menos de Forcarei, que presenta la brecha más amplia.

El volumen total de pensiones en estos municipios asciende a 20.989 prestaciones. A Estrada concentra el mayor número, con 6.699 pensiones, seguida de Lalín, con 5.815. A bastante distancia aparecen Silleda, con 2.855, Vila de Cruces, con 1.956, Forcarei, con 1.308, Rodeiro, con 1.054, Agolada, con 914, y Dozón, con 388.

Por importe medio, tras A Estrada y Lalín se sitúan Silleda, con 908,33 euros; Agolada, con 905,64; y Vila de Cruces, con 903,00. En la parte baja aparecen Dozón, con 812,88 euros; Rodeiro, con 792,52; y Forcarei, que presenta la cuantía media más reducida, con 771,73 euros.

La diferencia entre los extremos es significativa. La pensión media de A Estrada supera en 195,68 euros a la de Forcarei. También Lalín aventaja a este municipio en 187,40 euros. En relación con la media conjunta de los ocho concellos, A Estrada está 42,86 euros por encima y Lalín, 34,58 euros. Por debajo quedan Silleda, Agolada y Vila de Cruces, aunque con diferencias moderadas, mientras que Dozón, Rodeiro y Forcarei muestran una brecha más amplia.

El análisis por tipos de pensión confirma el peso determinante de las jubilaciones, tanto por número como por importe. En A Estrada hay 4.203 pensiones de jubilación, con una media de 1.084,24 euros, la más alta de los municipios estudiados. Lalín suma 3.597 jubilaciones, con una cuantía media de 1.068,75 euros. Les siguen Silleda, con 1.826 pensiones de jubilación y 1.022,28 euros de media; Vila de Cruces, con 1.193 y 1.015,84 euros; y Agolada, con 565 y 1.009,21 euros.

En el extremo opuesto, las jubilaciones más bajas se localizan en Forcarei, con una media de 857,88 euros; Rodeiro, con 877,79; y Dozón, con 893,16. Este dato explica en buena medida que estos tres municipios presenten también las pensiones medias totales más bajas.

En incapacidad permanente, A Estrada vuelve a registrar el importe más elevado, con 1.106,22 euros, seguida de Vila de Cruces, con 1.074,41, y Lalín, con 1.066,18. Agolada también supera los mil euros, con 1.047,00. Por debajo quedan Silleda, Rodeiro, Dozón y Forcarei, todos entre los 974 y los 993 euros.

Las pensiones de viudedad muestran importes sensiblemente inferiores. Lalín lidera este apartado, con una media de 676,15 euros, ligeramente por encima de A Estrada, con 667,58, y Agolada, con 655,42. Vila de Cruces se sitúa en 620,58 euros y Silleda en 606,56. Las cuantías más bajas corresponden a Dozón, con 557,65 euros; Forcarei, con 542,96; y Rodeiro, con 534,86.

En orfandad, Vila de Cruces presenta la media más elevada, con 588,71 euros, seguida de Rodeiro, con 552,99, Lalín, con 541,18, y A Estrada, con 524,85. En Agolada la cuantía media es de 502,55 euros, en Silleda de 468,09 y en Forcarei de 426,50. En Dozón la Seguridad Social no ofrece datos desagregados para este epígrafe.

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Por último, en favor familiar, las cuantías más altas corresponden a Lalín, con 679,83 euros; Forcarei, con 676,98; y A Estrada, con 674,30. Silleda alcanza los 637,32 euros, Vila de Cruces los 612,91, Agolada los 598,19 y Rodeiro los 540,44. En Dozón tampoco se publica este dato.