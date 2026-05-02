Mari Fernández y Manuel Carbón se estrenan como ediles en Lalín

Mari Fernández Sanmartín y Manuel Carbón se estrenan el lunes como miembros de la corporación municipal de Lalín en representación del BNG. Con su toma de posesión concluye el proceso de renovación del grupo municipal tras las salidas de Ariadna Fernández González y Francisco Vilariño Taboada.

Este es uno de los puntos que figura en el orden del día de la sesión plenaria en la que el gobierno expondrá la liquidación del presupuesto del año pasado. También constan sendos expedientes de crédito extraordinario y suplemento de crédito, así como un reconocimiento extrajudicial. Una de las cuestiones que seguramente centrará el debate político es la presentación, para su aprobación, de un Plan Económico Financiero (PEF) que tendrá una vigencia de dos anualidades, la actual y para el ejercicio de 2027. También se elevarán al pleno la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva de la Relación de Postos de Traballo municipal.

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En las mociones el gobierno reclamará al ejecutivo central que no obstaculice la aplicación del Plan de Choque de Dependencia e Discapacidade de Galicia. Compromiso pedirá la comparecencia de la Alcaldía por la ampliación del parque empresarial Lalín 2000 y los socialistas propondrán la elaboración de un plan anual en materia de conciliación.