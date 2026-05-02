La leche cruda repite patrón: aumenta la producción y baja el precio en primavera

Ocurre todos los años: en primavera aumenta la producción de leche en las explotaciones de vacuno, así que la industria aprovecha ese aumento de la demanda para rebajar el precio en origen. Según el informe mensual de entregas de leche que publica el Ministerio de Agricultura, en marzo las explotaciones gallegas cobraron cada litro a 52,4 céntimos, por debajo de los 52,5 de febrero y los 52,9 de enero y diciembre del año pasado. Como es habitual, el promedio gallego está por debajo de la media estatal, situada en los 53,4 céntimos por litro. Pero también es verdad que hubo distancias más grandes en meses anteriores, como noviembre, cuando la media del precio en origen en Galicia estaba en los 52,7 céntimos mientras que en España marcaba los 54,2. En marzo, Galicia produjo 277.422 toneladas de leche, que son 32.000 por encima de las del mes precedente. Este alimento también aumenta en otras regiones lecheras, como Asturias, que pasa de las 38.602 a las 44.030 toneladas, y Cantabria, que sube de las 29.282 a las 33.126. A escala total, la cifra en marzo es de 667.757 toneladas.

En cuanto a la leche ecológica, también aumenta el volumen declarado por los compradores, ya que si en febrero se transfirieron 2.064 toneladas en Galicia, ahora son 2.462. En leche ecológica Galicia también lidera la producción a nivel estatal, puesto que el global es de 3.686 toneladas. Su precio en origen en Galicia es de 62,9 céntimos, por encima de los 61,4 de la media estatal.