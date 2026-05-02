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Música tradicional

El grupo Roseira Brava organiza un espectáculo el 9 en el Casino de Lalín

La primera edición de la ‘Leria da Roseira’ será a las 19.30 horas y además de la formación dirigida por Marta Mouriño habrá otros artistas invitados

Una actuación del grupo de canto y percusión lalinense. | CEDIDA

Una actuación del grupo de canto y percusión lalinense. | CEDIDA

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Lalín acogerá el próximo sábado 9 de mayo la primera edición de la Leria da Roseira, una cita organizada por el grupo de pandereteiras Roseira Brava con motivo del Mes das Letras Galegas. La actuación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Casino y contará con la participación de artistas invitados.

La iniciativa nace con vocación de convertirse en un espacio de convivencia alrededor de la música tradicional gallega, la oralidad y el baile, elementos estrechamente vinculados a la celebración de las Letras Galegas. La entrada será gratuita para socios del Casino, mientras que el público general podrá asistir mediante el sistema de taquilla inversa.

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Roseira Brava llega a esta primera Leria da Roseira con una trayectoria corta pero ascendente. El grupo inició su andadura en noviembre de 2022 y desde entonces fue creciendo hasta consolidarse como una formación integrada actualmente por 16 componentes. Bajo la dirección de Marta Mouriño, referente de la cultura y del folclore tanto en la comarca como en Galicia.

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