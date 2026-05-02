El gasto social de los concellos, lejos de la excelencia de los 309 euros por vecino

Una población envejecida y con escasos visos de recuperación de natalidad, que además vive en núcleos diseminados. Es una característica de la zona interior de Pontevedra y que también está presente en buena parte de la provincia de Lugo y casi en la totalidad de la de Ourense. Por eso, buena parte de las partidas económicas de las administraciones deberían ir encaminadas a mejorar el bienestar de sus personas mayores y, también, facilitar las labores de conciliación para las familias con hijos que deseen establecerse en estos municipios.

Son cuestiones que el Consello de Contas denomina gasto social, un concepto que engloba la atención a personas dependientes mediante el Servizo de Axuda no Fogar o la construcción de residencias, así como la asistencia social primaria y la promoción de igualdad de género. También se refiere a iniciativas encaminadas a la inclusión y la reinserción social. Semanas atrás, este organismo difundió en su sitio web el "Informe de fiscalización da conta xeral das entidades locales de Galicia-Exercicio 2024". El documento maneja los datos que facilitaron tanto fundaciones como mancomunidades, diputaciones y municipios a lo largo de 2025 e indica que la media gallega está en los 207 euros por habitante pero a nivel estatal ya baja a los 139. Entre estas dos cifras, a grandes rasgos, se mueve el gasto social de los ayuntamientos de Deza y Tabeirós, que se quedan lejos de la "excelencia" que supondría invertir 309 euros por vecino, como ocurre en los municipios coruñeses de Boimorto (800 euros por cada uno de sus 1.803 habitantes) y Santiso (549 euros y 1.430 vecinos) o en el lucense de Muras (701 euros y 577 vecinos).

Es cierto que a veces el gasto en mantenimiento del viario o del sistema de recogida de basura, por ejemplo, puede mermar la partida de gasto social, y que a veces los concellos con menos vecinos y de menor superficie pueden destinar más dinero a esta cuestión que concellos más grandes. Esto explica, por ejemplo, que el gasto social de Silleda en 2024 fuese de casi 131 euros por vecino, por debajo de los 198 de Dozón. La primera supera los 10.000 vecinos y el segundo roza el millar. Entre las dos cuantías se coloca Forcarei, con 148 vecinos y una población por encima de los 3.000 habitantes.

Mejoras en relación a 2023

Las medidas para fomentar la igualdad de género o apoyar el SAF en Forcarei cuentan con una inversión similar a la de Vila de Cruces, con 172 euros por habitante en gasto social y una población por debajo de los 5.000 empadronados. Agolada y Rodeiro, con un padrón similar (en torno a 2.300 personas) mejoran todas las cifras que acabamos de citar en financiación para políticas sociales: 262 y 201 euros. ¿Y qué ocurre con las dos cabeceras comarcales? Pues que tienen cifras más modestas, debido a su dispersión geográfica: Lalín es el menor gasto social, de casi 120 euros por habitante, y A Estrada registra 165. Eso sí, los ocho municipios han mejorado sus cifras en comparación con 2023.

El Consello de Contas hace hincapié en que, tanto en Galicia como en las demás comunidades autónomas, la asistencia social primaria es el programa que más recursos absorbe entre los concellos de hasta 20.000 habitantes, mientras que la limpieza viaria se convierte en la protagonista del desembolso económico para los que tienen entre 20.001 y 50.000, la franja en que se encuentran Lalín y A Estrada. La ordenación del tráfico y el estacionamiento es el que precisa más dinero de municipios que superan los 50.000 vecinos. Y ya fuera de nuestras fronteras y a modo de curiosidad, hay también concellos con muy escasa población y un gasto casi simbólico en políticas sociales: en la provincia de Ourense, el Concello de Leiro destinó 2 euros por persona en 2024, San Amaro aportó casi 5 y Gomesende, 1,5 euros.

Tributos

El informe del Consello de Contas permite, por otra parte, consultar los ingresos tributarios de 2024 por habitante, pero solo de las dos cabeceras comarcales. En IBI, cada estradense abona 174 euros, mientras que en Lalín la cifra sube a los 222. La capital dezana también ingresa más por el Impuesto de Actividades Económicas (24 euros, frente a casi 10) y por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (91 euros, por los 36 de A Estrada). El impuesto de vehículos sí es similar entre los dos municipios, con un valor de 45 euros por vecino en el municipio estradense y de 42,20 en el de Lalín. Por último, el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana Lalín ingresó 10,5 euros por habitantes, mientras que A Estrada recaudó 44. A Estrada y Lalín, como decíamos, figuran en el tramo de municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes. El Consello de Contas señala que en esta categoría, es el concello coruñés de Arteixo el que más recauda en todos los tributos mencionados. Su IVA roza los 300 euros por vecino, y el ICIO supera los 87.