El Concello programa tres funciones de teatro familiar al aire libre

El Concello de Lalín programa tres funciones gratuitas de teatro familiar durante los meses de mayo y junio dentro de la programación municipal de artes escénicas, organizada en colaboración con la Agadic y la Rede Galega de Auditorios e Teatros. Las propuestas, dirigidas al público infantil y familiar, se celebrarán a las 18.30 horas y tendrán entrada libre.

La concejala de Cultura, Begoña Blanco, destaca que el ciclo busca acercar espectáculos de calidad a todos los públicos y reforzar la cultura como espacio de encuentro. La primera cita será el sábado 16 en la Praza da Igrexa con Xela e o Dragón Traga-verbas, de Títeres Cachirulo. La obra, recomendada a partir de cuatro años, narra las aventuras de una niña que debe liberar a sus compañeros del Demo Luciferino y del Dragón Dracus, en una historia que reivindica el uso cotidiano del gallego.

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El programa continuará el sábado 6 de junio en la Praza das Pipas con Costureiriña Bonita, de A Cova das Letras, un espectáculo intergeneracional dirigido e interpretado por Cristina Collazo que combina música, títeres y leyendas para rendir homenaje a la mujer gallega modista y emigrada. La programación se cerrará el 27 de junio, también en la Praza das Pipas, con Monstros no camiño, de Ghazafellos, una propuesta de humor en la que tres investigadores recorren el Camiño de Santiago desmontando mitos y leyendas como el lobishome, las meigas o la Santa Compaña.