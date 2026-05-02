El Concello apoya la celebración del Noceda Rock

El Concello de Lalín financia con 5.000 euros la celebración de la décima edición del festival Noceda Rock que, organizado por la Asociación Cultural Bolarqueira, se celebrará los días 13 y 14 de junio. El convenio fue firmado por el presidente del colectivo parroquial, Pablo Romeo, y la edil de Cultura, Begoña Blanco.

El festival cumple ya una década, con la Carballeira de Lamas y el Rego de Lamas como entorno natural de este ecuentro musical que cuenta con un cartel formado por Chorima, The Crowd, Tiro na Testa, Keltoi!, Dakidarría, Ruxe Ruxe, Roseira Brava, Cris Collazo, Xirel DJ, Cadahía DJ e Sororas.gal. Como es habitual además de conciertos habrá sesión vermú, una comida popular, juegos, talleres de música gallega, espacios de artesanía o un obradoiro de regueifa. La organización habilitará un servicio de autobús desde el casco urbano lalinense hasta la Carballeira de Lamas y el festival, de entrada gratuita, cuenta zon zona de acampada.