Cinco campeones y un doblete: Así quedó el cuadro de honor del Campeonato Gallego de Andadura en Rodeiro

Rodeiro se consolida como el epicentro de la hípica autonómica tras la celebración del Campeonato Gallego de Andadura Federada 2026. En una jornada marcada por la extraordinaria competitividad y la precisión técnica, Víctor Manuel Fernández Regues se erigió como la figura indiscutible del torneo al lograr un doblete histórico, imponiéndose tanto en la categoría reina de Más 1,50 Serrada como en la disciplina de Caballos Nuevos, demostrando una maestría excepcional en la monta y formación de ejemplares.

La categoría de Más 1,50 Serrada, la más concurrida con 17 binomios, ofreció un espectáculo de máxima tensión. Fernández Regues, a lomos de Well Cuz, detuvo el cronómetro en unos impresionantes 21,69 segundos, superando por escaso margen a Alejandro Pico García con Enzo (22,24 s) y a Asier Fernández Villarguide con Roxanne Knockbrack (22,45 s). El propio Fernández Regues redondeó su actuación en la modalidad de Caballos Nuevos Serrada, donde guiando a Mesi (Zoro) fue el único capaz de firmar un recorrido limpio sin penalizaciones (28,46 s), aventajando a David Fraga (72,35 s) y Jorge Pereira (82,39 s), lastrados por los errores técnicos.

En la modalidad de Chapeada (Más 1,50), el protagonismo recayó en Adrián González Souto. Montando a Caudillo, ejecutó una monta impecable en 23,55 segundos, logrando una cómoda ventaja sobre Javier Gómez con Auba de Gel (30,11 s) y Borja Rodríguez con Medellín (38,98 s). Por su parte, la categoría de Menos 1,50 Serrada fue testigo del triunfo de Óscar Castro Fernández, quien con Springhill Bilzer marcó un tiempo de 21,71 segundos, superando en un duelo muy ajustado a Jaime Carro Pardo con Alex (22,28 s) y a Bruno Manuel Da Silva con Cacique (22,92 s). En esta categoría destacaron los empates en 23,52 s de Jose Antonio Machado (Ariel) y Eloy Montero (Lotus).

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El futuro de la andadura gallega brilló en la categoría Sub 16, donde Mayra Gonçalves Machado y First de Villabon lograron el oro con 24,12 segundos. La plata fue para Sara Suárez Carro con Mauri (26,18 s) y el bronce para Nerea Rodríguez Iglesias con Gala, quien a pesar de un buen tiempo parcial, sumó 4 puntos de penalización (66,57 s).