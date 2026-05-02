Infraestructuras
El BNG de Lalín censura el retraso en las obras de la Rolda Leste
La formación nacionalista critica la inacción del gobierno local y la Xunta ante el deterioro de este vial, que pone en riesgo a los conductores
El BNG de Lalín lamenta que el gobierno local siga sin hacerse cargo de la reparación de la Rolda Leste, un vial en el que indica continúan produciéndose accidentes. Los nacionalistas citan dos mociones de su grupo municipal, en abril de 2025 y en febrero de este año, que fueron aprobadas por unanimidad, pero lo cierto es que las reparaciones en esta vía exterior siguen sin ejecutarse. En lo que se refiere a la siniestralidad cita al menos dos accidentes en menos de 48 horas la semana pasada, mientras, según el BNG, Concello y Xunta «pasan a pelota uns a outros» y la ronda mantiene un estado deplorable.
Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, considera que los vecinos no pueden «xogarse a vida cada día ao cicular pola Rolda Leste» y arremete contra el ejecutivo municipal por mantener estas obras en el aire en una carretera que, subraya, cada vez sufre más las consecuencias de su abandono. Fernández retoma su valoración sobre los siniestros de tráfico para atacar al ejecutivo al que acusa de mentir por haber anunciado en abril de 2024 que se acometerían trabajos de acondicionamiento, algo que no hizo. En este sentido califica de cinismo las disculpas entonces del grupo popular a la ciudadanía por el estado de esta infraestructura, pero desde entonces, indica, ya transcurrieron dos años.
La nacionalista subraya que desde la moción del pasado el deterioro del vial aumentó por los efectos de las lluvias del invierno y no descarta que el firme acabe colapsando. El agrietamiento generalizado de la capa de rodadura es una cuestión que, apunta, pone en riesgo la seguridad de los conductores que se mueven por una arteria clave para la ordenación del tráfico en el núcleo urbano, que además facilita los accesos a zonas comerciales, sanitarias, industriales y educativas, al tiempo que conecta con otras carreteras de titularidad estatal o autonómica. «Imos seguir demandando o seu arranxo e esixindo ao goberno local que cumpra co que vota nos plenos», alega Fernández.
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